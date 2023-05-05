SCO Meeting में दूर से नमस्ते, ऐसे हुआ बिलावत का स्वागत

पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावत भुट्टो काफी हो-हुजत के बाद भारत के दौरे पर SCO की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। इससे पहले पाकिस्तान में बिलावल के भारत दौरे पर काफी हो-हल्ला मचा था। पाकिस्तान के कई नेताओं ने बिलावल के दौरे का विरोध किया था। खुद बिलावल ने भारत आने से पहले एक वीडियो संदेश भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ SCO की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं।

लेकिन आज हम एक तस्वीर पर बात करेंगे। नीचे इस आर्टिकल में इस तस्वीर को देखिए। जैसे ही भारत के विदेश मंत्री जयशंकर आज जब बिलावत भुट्टो से मिले को जयशंकर ने सिर्फ हाथ जोडकर नमस्ते किया बिलावल भी चुपचाप हाथ जोड़कर चले गए। ट्वीटर पर लोगों ने मजे ले लिए।

बिलावत भुट्टो शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation) के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गोवा पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो करीब 12 साल में भारत दौरा करने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री बन गए हैं। 2011 के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान की ये पहला हाई लेवल दौरा है। इससे पहले साल 2011 में पाकिस्तान की तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत का दौरा किया था।

बिलावल ऐसे समय में बैठक में हिस्सा लेने भारत पहुंचे हैं, जब सीमा पार आतंकवाद को लेकर दोनों देशों (भारत-पाक) के बीच तनाव जारी है। इसी मीटिंग में शुक्रवार को विदेश मंत्री जयशंकर ने सीमापार से आतंकवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि आतंकवाद किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।