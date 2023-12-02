दो साल से इनएक्टिव Gmail अकाउंट होंगे डिलीट! पढ़िए पूरी खबर

टेक कंपनी Google ने इनएक्टिव Gmail अकाउंट्स को बंद करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने इस साल मई में बताया था कि हम दो साल से अधिक समय से इनएक्टिव अकाउंट्स को दिसंबर से डिलीट करना शुरू करेंगे। जीमेल यूजर्स को स्पैम, फिशिंग और अकाउंट हाइजैकिंग जैसे खतरों से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। कंपनी का मानना है कि जो अकाउंट लंबे समय से यूज नहीं किए जा रहे हैं तो उनके साथ छेड़छाड़ होने की अधिक संभावना है। ऐसे में क्रिमिनल्स इन अकाउंट्स का यूज गलत कामों के लिए कर सकते हैं।

जीमेल अकाउंट डिलीट होने के साथ ही यूजर्स मेल, गूगल ड्राइव, डॉक्यूमेंट, गूगल फोटोज सहित उस अकाउंट से जुड़ी गूगल सर्विस को यूज नहीं कर पाएंगे। नई पॉलिसी के तहत केवल इंडिविजुअल अकाउंट डिलीट होंगे। किसी स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के अकाउंट्स डिलीट नहीं किए जाएंगे। गूगल ने कहा है कि यूजर्स का अकाउंट डिलीट करने से पहले उन्हें कई नोटिफिकेशन भेजे जाएंगे। इससे पहले एलन मस्क ने भी कहा था कि कई सालों से यूज न हो रहे ट्विटर अकाउंट को डिलीट किया जाएगा और अर्काइव में डाला जाएगा।