Raymond के इंडिपेंडेंट-डायरेक्टर्स ने सीनियर लीगल काउंसिल को किया नियुक्त, विवाद के बीच कंपनी को देगी सलाह

Raymond के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने ग्रुप के चेयरमैन और एमडी Gautam Singhania और उनकी पत्नी Nawaz Modi के विवाद के बीच कंपनी को सलाह देने के लिए एक इंडिपेंडेंट सीनियर लीगल काउंसिल को नियुक्त किया है। कंपनी ने 1 दिसंबर को इसकी जानकारी दी। कंपनी ने कहा, 'इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यह सुनिश्चित करने के लिए अलर्ट हैं कि दो प्रमोटर डायरेक्टरों के बीच मैरिटल डिस्प्यूट किसी भी तरह से कंपनी के मामलों और बिजनेस को मैनेज करने के लिए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की क्षमता को प्रभावित न करे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने कंपनी को सलाह देने के लिए इंडिपेंडेंट सीनियर लीगल काउंसिल बर्जिस देसाई को रिटेन करने का फैसला किया है। इनका प्रमोटर्स या कंपनी से कोई लिंक नहीं है। ID स्टेकहोल्डर्स को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो निष्पक्ष रूप से काम करेंगे।

इससे पहले प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज (IiAS) ने रेमंड ग्रुप के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक इंटरिम CEO नियुक्त करने के लिए कहा था। IiAS ने गौतम सिंघानिया पर लगे उनकी पत्नी और बेटी से मारपीट करने और पर्सनल बेनेफिट्स के लिए कंपनी के फंड्स का यूज करने के आरोपों की जांच करने के लिए भी कहा था। कंपनी के पांच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को IiAS ने यह भी सुझाव दिया कि वे गौतम सिंघानिया और नवाज से बोर्ड मेंबर्स के रूप में अपनी जिम्मेदारियों से कुछ समय के लिए हटने को कहें।