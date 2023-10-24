Flipkart Sale: Pixel 7a पर भारी छूट, कीमत घटकर 35,999 रुपये हुई

Pixel 7a भारत में Google के सबसे लोकप्रिय 5G फोन में से एक है और यह इस समय सबसे कम कीमत पर बिक्री पर उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट अपनी हालिया प्री-दिवाली सेल को खत्म करने के बाद अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी नवीनतम बिग दशहरा सेल की मेजबानी कर रहा है और इसे बिना किसी नियम या शर्त के 35,999 रुपये की रियायती कीमत पर पेश कर रहा है। सेल पहले से ही लाइव है और 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नए सेल इवेंट में कई 5G फोन पर डील शामिल है और Pixel फोन उनमें से एक है। फ्लिपकार्ट बिग दशहरा सेल इवेंट के दौरान Pixel 7a को 35,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लिस्ट किया गया है। फिलहाल इस डील में कोई किंतु-परंतु नहीं है। कुछ महीने पहले Google ने इस Pixel फोन को भारत में 43,999 की कीमत के साथ लॉन्च किया था। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं को 8,000 रुपये की छूट मिल रही है। इसके अलावा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कई बैंक कार्ड पर 10% का डिस्काउंट ऑफर भी है। इससे कीमत कुछ सौ कम हो जाएगी। लेकिन, इससे पहले कि आप इसे खरीदने जाएं, क्या Pixel 7a खरीदने लायक है? चलो पता करते हैं।

दिवाली सीज़न के दौरान Pixel 7a पर मिल रही बड़ी छूट: क्या यह खरीदने लायक है?

इस फोन में अब आपको बेहतर चमक स्तर और जीवंत रंगों के साथ तेज़ 90Hz डिस्प्ले भी मिलता है। जो लोग बड़े डिस्प्ले पसंद नहीं करते उन्हें इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर पसंद आएगा। इसमें 6.1 इंच की स्क्रीन है। सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है, जहां Pixel 7a अधिकांश एंड्रॉइड फोन को मात देता है। आपको अव्यवस्था-मुक्त और तेज़ उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस मिलता है। बाज़ार में उपलब्ध फ़ोनों के विपरीत, इसमें कोई ब्लोटवेयर भी नहीं है।

Pixel 7a अधिकांश एंड्रॉइड फोन को मात देता है

Pixel 7a का सामान्य प्रदर्शन इसलिए भी तेज़ है क्योंकि यह Google का फ्लैगशिप Tensor G2 चिपसेट है जो पिछले साल की फ्लैगशिप Pixel 7 सीरीज़ के अंदर पाया गया था। आप जो गेम चुन रहे हैं उसके आधार पर आप निम्न से मध्यम सेटिंग्स पर जेनशिन इम्पैक्ट या सीओडी जैसे ग्राफिक रूप से गहन गेम खेल सकते हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि गेमिंग जैसे भारी कार्य करते समय या जब आप कैमरे का उपयोग कर रहे हों और पृष्ठभूमि में अन्य कार्य हो रहे हों तो डिवाइस थोड़ा गर्म हो जाता है। हालाँकि यह कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकर नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को Google द्वारा रिटेल बॉक्स में चार्जर न देने से समस्या हो सकती है। इसके लिए चार्जर खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे या लोग पुराने चार्जर का उपयोग करना चुन सकते हैं। यदि आप इनसे सहमत हैं, तो आप Pixel 7a को तुरंत Flipkart के माध्यम से खरीद सकते हैं।

