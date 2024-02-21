scorecardresearch
Dacia Spring EV ग्लोबल मार्केट में आज होगी रिवील, फुल चार्ज पर 230km की रेंज का दावा

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 21, 2024 12:07 IST
Dacia 21 फरवरी को ग्लोबल मार्केट में नई इलेक्ट्रिक कार Spring EV लॉन्च करने जा रही है

फ्रांसीसी कार मेकर Reno की सब ब्रांड Dacia 21 फरवरी को ग्लोबल मार्केट में नई इलेक्ट्रिक कार Spring EV लॉन्च करने जा रही है। यह कार रेनो क्विड पर बेस्ड है। डेसिया स्प्रिंग पेट्रोल वर्जन में ग्लोबल मार्केट में पहले से बिक्री के लिए अवेलेबल है। ऑटो एक्सपो-2020 में रेनो क्विड के इलेक्ट्रिक वर्जन K-ZEV कॉन्सेप्ट कार को पेश किया था। हालांकि, इसके बाद इसे कभी भी भारत में लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि रेनो क्विड का इलेक्ट्रिक वर्जन भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है। रेनो ने क्विड ईवी को भारत में लॉन्च करने के संकेत दिए हैं। ऑटो कंपनी ने पहले बताया था कि वह एक इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है, जो CMF-A प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। कंपनी ने कार के लॉन्चिंग की टाइम-लाइन नहीं बताई है। रेनो के अनुसार, उसका टारगेट बड़े पैमाने पर खरीदारों के लिए EV की कीमत को किफायती बनाए रखना है। इसके लिए कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल का 55-60% प्रोडक्शन लोकल लेवल पर करेगी।

डेसिया स्प्रिंग EV: डस्टर से इन्सपायर्ड एक्सटीरियर डिजाइन

डिजाइन के मामले में नई डेसिया स्प्रिंग EV डस्टर SUV से इन्सपायर्ड है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कार में न्यू डिजाइन LED हेडलाइट्स सेटअप दिया जाएगा। इसमें इंटीग्रेटेड LED डे-टाइम रनिंग लाइट मिलेंगी। ग्रिल के सेंटर में बड़ा लोगो मिलता है, जो इस इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चार्जिंग फ्लैप के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा, लेटेस्ट कार में नए अलॉय व्हील, रूफ रेल्स और डोर क्लैडिंग पर नीले रंग के एक्सेंट मिलेंगे। स्प्रिंग क्विड के हाई ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आएगी, जो इसे मिनी SUV का रूप देगा।

डेसिया स्प्रिंग EV: इंटीरियर में कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ नया टच स्क्रीन

इलेक्ट्रिक हैचबैक के अपकमिंग एडिशन के इंटीरियर में कुछ नए डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें कई एडवांस्ड फीचर और कई कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ नया इन्स्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो सकता है। सीट, अपहोल्स्ट्री और बाकी कैबिन पुराने पुराने मॉडल के लेआउट के साथ आएगा।

डेसिया स्प्रिंग EV: फुल चार्ज पर 230 किलोमीटर की रेंज

ग्लोबल लेवल पर डेसिया स्प्रिंग ईवी और रेनो क्विड ईवी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनास मोटर के साथ आती है, जो 43bhp की पावर और 125Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए 26.8kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जिसे फुल चार्ज करने पर 230 किलोमीटर की रेंज का दावा किया गया है। बैटरी पैक को 30kW DC फास्ट चार्जर से एक घंटे के अंदर 0 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। उम्मीद है कार के नए वर्जन में ज्यादा रेंज मिलेगी।

