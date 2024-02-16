scorecardresearch
BT TV
अब FASTag जारी नहीं कर पाएगा Paytm, NHAI ने अथॉराइज्ड बैंकों की लिस्ट से हटाया, 2 करोड़ यूजर्स प्रभावित

आप बैंक या फास्टैग डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए भी फास्टैग ले सकते हैं। आप वहां जाकर जरूरी डॉक्यूमेंट देकर और तय फीस चुका कर फास्टैग ले सकते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Feb 16, 2024 18:23 IST
अब Paytm FASTag यूजर्स को नया फास्टैग लेना होगा

अब Paytm FASTag यूजर्स को नया फास्टैग लेना होगा। क्योंकि इसे जारी करने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की बॉडी इंडियन हाइवे मैनेजमेंट कंपनी (IHMCL) ने पेटीएम पेमेंट बैंक को अपने रजिस्टर्ड बैंकों की लिस्ट से हटा दिया है। यानी पेटीएम अब नया फास्टैग इश्यू नहीं कर पाएगा। अब आपको अपना पेटिएम फास्टैग सरेंडर करना होगा और लिस्ट में दिए गए किसी बैंक से नया खरीदना होगा। IHMCL ने यह कदम पेटीएम पेमेंट बैंक पर RBI की कार्रवाई के बाद लिया है। इससे करीब 2 करोड़ यूजर्स प्रभावित होंगे। 

Also Read: Paytm Payments Bank: RBI ने ग्राहकों के लिए 14-सूत्रीय FAQ जारी किया

 

IHMCL ने बोला आज ही खरीदें नया फास्टैग

IHMCL ने अपने X पोस्ट में बैंकों की लिस्ट जारी करते हुए लिखा, 'फास्टैग के साथ परेशानी मुक्त ट्रैवल करें, नीचे दिए गए ऑथराइज्ड बैंकों से आज ही अपना फास्टैग खरीदें।

एयरटेल पेमेंट बैंक

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

इलाहाबाद बैंक

इंडियन बैंक

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक

इंडसइंड बैंक

एक्सिस बैंक

जम्मू एंड कश्मीर बैंक

बैंक ऑफ़ बडौदा

कर्नाटक बैंक

बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र

करूर वैश्य बैंक

कोटक महिंद्रा बैंक

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

नागपुर नागरिक सहकारी बैंक

सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड

पंजाब नेशनल बैंक

कॉसमॉस बैंक

सारस्वत बैंक

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक

साउथ इंडियन बैंक

फेडरल बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

फिनो पेमेंट्स बैंक

त्रिशूर जिला सहकारी बैंक

एचडीएफसी बैंक

यूको बैंक

आईसीआईसीआई बैंक

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया

आईडीबीआई बैंक

यस बैंक

29 फरवरी तक कर सकते हैं इस्तेमाल

हालांकि, अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग है, तो आप इसे 29 फरवरी तक इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन इस दिन के बाद आपको नया फास्टैग लेना होगा। नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट न होने पर दोगुना टोल देना होता है। 

फोनपे से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं नया फास्टैग

फोनपे ओपन करें और यहां बाय फास्टैग पर टैप करें।

अपना पैन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालें और कंटिन्यू पर टैप करें।

अगले पेज में व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और मॉडल नंबर दर्ज करें और कंटिन्यू पर टैप करें।

अपना डिलीवरी पता दर्ज करें और कंटिन्यू पर टैप करें।

इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। 

ऑफलाइन भी ले सकते हैं फास्टैग

इसके अलावा आप बैंक या फास्टैग डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए भी फास्टैग ले सकते हैं। आप वहां जाकर जरूरी डॉक्यूमेंट देकर और तय फीस चुका कर फास्टैग ले सकते हैं।

