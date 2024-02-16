Paytm Payments Bank: RBI ने ग्राहकों के लिए 14-सूत्रीय FAQ जारी किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) Paytm Payments Bank पर एक FAQ लेकर आया है। 8 फरवरी को एमपीसी की मौद्रिक नीति घोषणा के बाद, आरबीआई गवर्नर Shaktikanta Das ने कहा कि FAQ सभी हितधारकों की चिंताओं को दूर करेगा।

1. मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बचत या चालू खाता है। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी इस खाते से पैसे निकालना जारी रखें? क्या मैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी अपने डेबिट कार्ड का उपयोग जारी रखूंगा?

हाँ। आप अपनी धनराशि का उपयोग, निकासी या स्थानांतरण जारी रख सकते हैं। आपके खाते में उपलब्ध शेष राशि तक खाता, इसी तरह आप फंड निकालने या ट्रांसफर करने के लिए अपने डेबिट कार्ड का उपयोग जारी रख सकते हैं। आपके खाते में उपलब्ध शेष राशि तक।

2. मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक में एक बचत बैंक या चालू खाता है। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद इस खाते में पैसे जमा या ट्रांसफर करूंगा?

नहीं, 15 मार्च 2024 के बाद आप अपने खाते में पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में खाता ब्याज के अलावा कोई क्रेडिट या जमा नहीं होगा। कैशबैक, साझेदार बैंकों से स्वीप-इन या रिफंड को जमा करने की अनुमति है।

3. मैं इसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अपने खाते में रिफंड की उम्मीद कर रहा हूं। मार्च 15, 2024 क्या यह रिफंड मेरे खाते में जमा किया जा सकता है?

हाँ। रिफंड, कैशबैक, साझेदार बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज हैं। 15 मार्च 2024 के बाद भी आपके खाते में क्रेडिट की अनुमति।

4. साझेदार बैंकों के पास जमा राशि का क्या होगा? 15 मार्च 2024 के बाद 'स्वीप इन/आउट' व्यवस्था? पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों की मौजूदा जमा राशि बरकरार रखी गई है।

साझेदार बैंकों को पेटीएम वाले खातों में वापस (स्वीप-इन) लाया जा सकता है। भुगतान बैंक, भुगतान के लिए निर्धारित शेष राशि की सीमा के अधीन बैंक (यानी दिन के अंत में प्रति व्यक्तिगत ग्राहक ₹2 लाख)। ऐसे स्वीप-इन्स

द्वारा उपयोग या निकासी के लिए शेष राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राहक को अनुमति जारी रहेगी। हालाँकि, साझेदार के पास कोई नई जमा राशि नहीं है। 15 मार्च, 2024 के बाद बैंकों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से अनुमति दी जाएगी।

5. मेरा वेतन पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मेरे खाते में जमा किया जाता है। क्या मुझे इस खाते में अपना वेतन मिलता रहेगा?

नहीं, 15 मार्च 2024 के बाद, आप ऐसा कोई भी क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आपका खाता, यह सुझाव दिया जाता है कि आप बनायें 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक के साथ वैकल्पिक व्यवस्था से बचना चाहिए

असुविधा।

6. मुझे अपने आधार से जुड़ी सब्सिडी या कुछ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त होते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मेरे खाते में सरकार से क्या इसे इस खाते में प्राप्त करना जारी रहेगा?

नहीं, 15 मार्च 2024 के बाद आप ऐसा कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आपका खाता। कृपया अपना बदलने की व्यवस्था करें। किसी से बचने के लिए 15 मार्च 2024 से पहले खाते को दूसरे बैंक से लिंक करें

असुविधा या व्यवधान।

7. मेरा मासिक बिजली बिल मेरे बैंक खाते से स्वचालित रूप से भुगतान किया जाता है। पेटीएम बैंक लिमिटेड के साथ? क्या यह जारी रह सकता है?

निकासी/डेबिट अधिदेश (जैसे राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) अधिदेश) शेष राशि उपलब्ध होने तक क्रियान्वित होते रहेंगे। आपके खाते में हालाँकि, 15 मार्च, 2024 के बाद, अपने में क्रेडिट या जमा करें। खातों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, असुविधा से बचने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि आप मार्च से पहले दूसरे बैंक के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था कर लें।.

8. मेरी मासिक ओटीटी सदस्यता का भुगतान मेरी ओर से यूपीआई के माध्यम से स्वचालित रूप से किया जाता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ बैंक खाता? क्या यह जारी रह सकता है?

स्वचालित UPI अधिदेशों के माध्यम से निकासी/डेबिट अधिदेश जारी रहेंगे। जब तक आपके खाते में शेष राशि उपलब्ध है तब तक निष्पादित करें। हालाँकि, बाद में 15 मार्च, 2024 को आपके खातों में क्रेडिट या जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसलिए, असुविधा या व्यवधान से बचने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि आप ऐसा करें 15 मार्च 2024 से पहले दूसरे बैंक के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था।

9. मेरे ऋण की किस्त (ईएमआई) का भुगतान मेरे माध्यम से स्वचालित रूप से किया जाता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में खाता। क्या यह जारी रह सकता है?

शेष राशि उपलब्ध होने तक ऑटो डेबिट अधिदेश क्रियान्वित होते रहेंगे। आपके खाते में। हालाँकि, 15 मार्च, 2024 के बाद, अपने में क्रेडिट या जमा करें। खातों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, असुविधा से बचने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि आप ईएमआई भुगतान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें।

10.मेरे ऋण की किस्त (ईएमआई) का भुगतान मेरे माध्यम से स्वचालित रूप से किया जाता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक में खाता। क्या ये हो सकता है



हां, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा किसी भी बैंक में पंजीकृत ईएमआई कर सकते हैं।

11.मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाला एक वॉलेट है। क्या मैं पैसे का उपयोग जारी रख सकता हूँ?

15 मार्च 2024 के बाद इस वॉलेट से?

हाँ। आप इसका उपयोग जारी रख सकते हैं, निकाल सकते हैं या दूसरे वॉलेट या बैंक में स्थानांतरित कर सकते हैं। वॉलेट में उपलब्ध शेष राशि तक खाता। न्यूनतम KYC वॉलेट1 कर सकते हैं। हालाँकि, इसका उपयोग केवल व्यापारी भुगतान के लिए किया जाएगा।

12.मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाला एक वॉलेट है। क्या मैं टॉप-अप या पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं? 15 मार्च 2024 के बाद इस वॉलेट में? क्या मुझे किसी अन्य से धन प्राप्त हो सकता है? 15 मार्च, 2024 के बाद इस वॉलेट में कौन सा व्यक्ति आएगा?

नहीं, 15 मार्च 2024 के बाद आप टॉप-अप या पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। वॉलेट या इसमें कैशबैक या रिफंड के अलावा कोई क्रेडिट प्राप्त करें।

13.पेटीएम पेमेंट्स बैंक से मेरे वॉलेट में कैशबैक बकाया है। क्या मैं आपको यह कैशबैक 15 मार्च 2024 के बाद मिलेगा?

हाँ। रिफंड और कैशबैक जमा करने की अनुमति है।

14.मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाला एक वॉलेट है। क्या मैं इस बटुए को बंद कर सकता हूँ और

क्या शेष राशि किसी अन्य बैंक के मेरे बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई है?

हाँ। आप इसे बंद करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक से संपर्क कर सकते हैं या इसके बैंकिंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

अपने बटुए और शेष राशि को दूसरे के साथ रखे गए खाते में स्थानांतरित करें। पूर्ण केवाईसी वॉलेट के मामले में बैंक न्यूनतम केवाईसी वॉलेट2 के मामले में, आप उपलब्ध शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं या धनवापसी के लिए अनुरोध कर सकते हैं। 1 मौजूदा निर्देशों के अनुसार, छोटे प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं।