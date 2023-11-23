ChatGPT Voice Feature सभी यूजर्स के लिए रोलआउट

AI रिसर्च कंपनी OpenAI ने अपने चैटबॉट 'ChatGPT' पर सभी यूजर्स के लिए Voice Feature रोलआउट कर दिया है। इस फीचर के जरिए ChatGPT अपनी आवाज में आपसे बात कर पाएगा। कंपनी सितंबर में इस फीचर को लेकर आई थी, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ प्लस और एंटरप्राइज सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल था। अब सभी यूजर्स चैटजीपीटी पर सवाल पूछने, फीडबैक रिसीव करने और लगातार बातचीत में शामिल होने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल कर सकेंगे। एंड्रॉयड और ios दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऐप इस फीचर को इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत में प्लस का मंथली सब्सक्रिप्शन 1,999 रुपए का है। ओपनएआई ने X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में इसकी घोषणा की और एक वीडियो भी शेयर किया है। उसमें कंपनी ने दिखाया है कि यूजर्स किस तरह वॉइस फीचर को यूज कर सकते हैं। यूजर अपने फोन पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हेडफोन आइकन पर टैप करके बातचीत शुरू कर सकते हैं। नया वॉयस फीचर चैटजीपीटी के साथ आगे-पीछे बातचीत की परमिशन देता है।

advertisement

Also Read: सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के CEO का इस्तीफा !

इसकी शुरुआत यूजर द्वारा सवाल पूछने से होती है और बातचीत को मैन्युअल रूप से या बोलना बंद करके समाप्त किया जा सकता है। चैटजीपीटी सवाल का जवाब देता है और लगातार बातचीत के लिए इंट्रप्शनस की परमिशन देता है। दूसरी ओर, ओपनएआई की टीम को अपने CEO सैम ऑल्टमैन को अचानक हटाए जाने और उनकी वापसी के लिए चल रही बातचीत के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी OpenAI के को-फाउंडर सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन कंपनी में वापसी करेंगे। सैम की CEO और ग्रेग की प्रेसिडेंट के तौर पर वापसी के लिए नया बोर्ड बनाया गया है। OpenAI के पिछले बोर्ड ने शनिवार को दोनों को नौकरी से निकाल दिया था। OpenAI ने कहा- 'हम सैम ऑल्टमैन के लिए ब्रेट टेलर (चेयरमैन), लैरी समर्स और एडम डी'एंजेलो के नए बोर्ड के साथ CEO के रूप में वापसी के लिए एक एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं।' वहीं ग्रेग ब्रॉकमैन ने कहा कि OpenAI में लौट रहा हूं और आज रात से कोडिंग शुरू।