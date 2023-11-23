सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के CEO का इस्तीफा !

दुनिया के सबसे बड़े Cryptocurrency Exchange Binance के फाउंडर और सीईओ Changpeng Zhao ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। उन्हें अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून तोड़ने का दोषी पाया गया है। क्रिप्टो एक्सचेंज 4.3 बिलियन डॉलर (करीब 35 हजार करोड़ रुपए) का जुर्माना भी देगा। झाओ अगले 3 साल तक कंपनी में कोई मैनेजमेंट पोजिशन भी नहीं संभाल सकेंगे। वहीं कंपनी में रीजनल मार्केट के ग्लोबल हेड रहे रिचर्ड टेंग को नया CEO बनाया गया है। जस्टिस डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन सालों से कंपनी की जांच कर रहे थे। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने कहा, 'अपने अपराधों के कारण बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बना। अब यह अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े कॉर्पोरेट पेनाल्टीज में से एक का भुगतान करेगा।

'वहीं, ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने एक बयान में कहा, 'बाइनेंस ने जानते-बूझते हुए उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आतंकवादियों, साइबर अपराधियों और चाइल्ड एब्यूजर्स को मनी फ्लो करने की अनुमति दी।'CEO पद से इस्तीफा देने के बाद चांगपेंग झाओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि रिचर्ड हाईली क्वालिफाइड लीडर हैं। वह अपने तीन दशकों से अधिक के फाइनेंशियल सर्विसेज और रेगुलेटरी अनुभव के साथ, कंपनी को विकास के अगले दौर में ले जाएंगे। रिचर्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि बाइनेंस सिक्योरिटी, पारदर्शिता, अनुपालन और विकास के हमारे अगले चरण को पूरा करें। झाओ ने आगे कहा कि रिचर्ड और पूरी टीम के साथ मुझे विश्वास है कि बाइनेंस और क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं।