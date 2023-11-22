Supreme Court के सामने मरीजों की परेड कराने को तैयार-योग गुरु Ramdev की सफाई

योग गुरु Baba Ramdev ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि Patanjali कभी झूठा प्रचार नहीं करती है और पतंजलि ने तो स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। जो झूठ फैलाया जा रहा है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। बीमारियों को नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। रामदेव ने कहा कि मैं कभी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। लेकिन खुद Supreme Court के सामने पेश होने के तैयार हूं। मैं अनुमित मांगूंगा कि मुझे पूरे रिसर्च के साथ पेश होने की अनुमति दी जाए। हमें अवसर दिया जाए कि हम अपने मरीज और रिसर्च को प्रस्तुत कर सकें। साथ ही 1940 में जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना था। उसकी खामियों को उजाकर कर सकें। उन्होंने कहा कि लोगों से कहा जा रहा है कि एक बार बीमार पड़ गए तो जीवन भर दवा खानी पड़ेगी, हम करते हैं कि दवा छोड़ दो, आप नेचुरल लाइफ जी सकते हो। उन्होंने कहा कि हम सैकड़ों रोगियों की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने परेड कराने को तैयार हैं. सारे रिसर्च देने को तैयार हैं

योग गुरु ने कहा कि हमारे पास सैकड़ों साइंटिस्ट हैं, हमने सैकड़ों रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके हमने रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित किए हैं। उसके बाद हम दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच और झूठ का फैसला पूरे देश के सामने होना चाहिए। एलोपैथी वालों की संख्या भारी है। उनके पास लाखों करोड़ का साम्राज्य है।

रामदेव बोले- अंतिम फैसले तक लड़ेंगे

रामदेव ने कहा कि हम दरिद्र नहीं हैं, हमारे पास ऋषियों की ज्ञान की विरासत है। लेकिन हमारी संख्या कम है। हम अकेले इंस्टीट्यूशन भी पूरी दुनिया के ड्रग माफियाओं से अकेले लड़ने को तैयार हैं। स्वामी रामदेव कभी डरा और हारा नहीं। हम ये लड़ाई अंतिम निर्णय तक लड़ेंगे. साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हमेशा सम्मान रहेगा।

क्या है मामला?

पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था।