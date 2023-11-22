Gautam Singhania: नवाज मोदी ने जब अनंत अंबानी और अनन्या गोयनका को किया फोन

Raymond के चेयरमैन Gautam Singhania से अलग होने के बाद से पत्‍नी Nawaz Modi Singhania एक के बाद एक बड़े आरोप और खुलासे कर रही हैं। नवाज मोदी ने अब इस मामले में Ambani Family को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है और खास तौर पर Anant Ambani और Nita Ambani का भी जिक्र किया गया है, और उन्होंने क्या कहा कि अंबानी फैमिली ने मुझे बचाया। क्या है पूरा मामला, आइये जानते हैं। दरअसल नवाज मोदी ने अपने पूर्व पति पर घरेलू ह‍िंसा का आरोप लगाया है। उन्‍होंने आरोप लगाया क‍ि गौतम सिंघानियां ने बेटी और मुझ पर हमला करके बेरहमी से पीटा है। इंड‍िया टुडे को द‍िये एक इंटरव्‍यू में उन्‍होंने दावा क‍िया क‍ि जब स‍िंघान‍िया मारपीट कर रहे थे तो अंबानी फैम‍िली बचाव में आई थी। नवाज मोदी ने बताया क‍ि सिंघानिया ने बर्थडे पार्टी के बाद, 10 सितंबर की सुबह मुंबई वाले घर पर उन पर और नाबालिग बेटी निहारिका पर हमला किया। हम दोनों (मां-बेटी) ने एक कमरे में छ‍िपकर पुलिस से मदद लेने की कोशिश की। घटना के बारे में ज‍िक्र करते हुए उन्‍होंने बताया क‍ि इस दौरान नीता अंबानी और अनंत अंबानी उनके बचाव में आए। इतना ही नहीं उन्‍होंने पुल‍िस कार्रवाई में भी मदद की।

नवाज मोदी ने आगे बताया कि मैंने अपनी फ्रेंड अनन्या गोयनका को फोन किया। उसे लगा कि गौतम इन चीजों को मैनेज कर लेंगे और पुल‍िस नहीं आएगी। अनन्या ने कहा क‍ि मैं और अनंत अंबानी पुलिस स्टेशन जाएंगे, उसके बाद वहां आएंगे। निहारिका ने त्रिशकर बजाज के बेटे व‍िश्‍वरूप को भी बुलाया, वो सिंघानिया के चचेरा भाई हैं। नवाज मोदी ने बताया क‍ि नीता अंबानी और अनंत अंबानी मेरे साथ लाइन पर थे। उनके पूरे पर‍िवार ने इसमें मदद की। पेशे से फ‍िटनेस ट्रेनर नवाज मोदी ने बताया क‍ि गौतम ने पुलिस को आने से रोका। लेकिन अंबानी परिवार की वजह से पुल‍िस आई। गौतम निहारिका से कह रहे थे कि पुलिस तुम्हारी मदद करने के ल‍िए नहीं आएगी। गौतम ने पुल‍िस को जेके हाउस यानि स‍िंघान‍िया का घर में एंट्री से भी रोकने की कोशिश की। अंबानी के कहने पर पुलिस ने गौतम की एक नहीं चलने दी और उसे घेर लिया। लेक‍िन अंबानी परिवार की की वजह से ये भी हो पाया। गौतम सिंघानिया ने नवाज मोदी की तरफ से लगाए गए आरोपों पर क‍िसी भी प्रकार की टिप्पणी से इंकार क‍िया है. उन्होंने कहा कि अपनी दो प्‍यारी बच्‍च‍ियों के ल‍िए मैं परिवार की ड‍िगन‍िटी बनाए रखना चाहूंगा। इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचूंगा और मेरी प्राइवेसी का सम्‍मान करें। आपको बता दें गौतम सिंघानिया ने 14 नवंबर को 32 साल की शादी को खत्म करते हुए पत्‍नी नवाज मोदी से अलग होने का ऐलान क‍िया था। इसके बाद नवाज ने आरोप लगाया कि उन्हें पति की दिवाली पार्टी में शामिल होने से रोका गया था. डाइवोर्स सेटलमेंट के ल‍िए नवाज ने स‍िंघान‍िया की करीब 11000 करोड़ की संपत्‍त‍ि का 75 प्रतिशत मांगा है।