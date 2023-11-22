BTTV Exclusive: Nawaz Modi के इस बयान से सिंघानिया मामले में आया ट्वीस्ट !

देश के अरबपति बिजनेस और Raymond Group के बॉस Gautam Singhania और उनकी पत्नी Nawaz Modi Singhania के बीच तलाक के मामले में बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है। नवाज मोदी ने गौतम सिंघानिया पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाज मोदी ने खुद बिजनेस टुडे टेलीविजन से बात की, सुनिए उन्होंने किस तरह के मारपीट के आरोप लगाए। हाल ही हमने आपको खबर बताई थी कि नवाज मोदी ने मिस्टर सिंघानिया की करीब 11000 करोड़ रुपये की संपत्ति में से 75 फीसदी हिस्से की मांग की और कहा कि ये हिस्सेदारी की मांग वो अपने और अपनी दो बेटियों निहारिका-निसा के लिए कर रही है। इसके तुरंत बाद ही नवाज ने मारपीट करने के ये गंभीर आरोप लगाए हैं। आइये जानते हैं ये मिस्टर सिंघानिया पर कौन से आरोप लगाए हैं। उन्‍होंने कहा कि गौतम सिंघानिया ने उन्‍हें और उनकी बेटी को बेरहमी से पीटा, लात और घूसा से हमला किया। उनका दावा है कि सिंघानिया ने करीब 15 मिनट तक उनकी और नाबालिग बेटी निहारिका की पिटाई की। नवाज मोदी ने इंटरव्यू में कहा कि 9 सितंबर को गौतम के जन्‍मदिन की पार्टी के बाद की बात है। सुबह 5 बजे रहे थे, जब मैं और मेरी दोनों बेटियां भी कुछ दोस्‍तों के साथ मौजूद थीं। उन्होंने हम पर अचानक हमला कर दिया और फिर वो अचानक से गायब हो गए। मैं सिर्फ कल्‍पना कर सकती थीं कि वो बंदूकें या कोई हथियार लेने गए है। नवाज ने कहा कि वो अपनी बेटी को खींचकर दूसरे कमरे में ले गईं और फिर उसकी पीठ पर लगी चोट को सहारे के लिए तौलिया लेने चली गई।

इतना ही नवाज ने कई और बड़े आरोप गौतम सिंघानिया पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी दो सर्जरी होचुकी है। मिस्टर सिंघानिया को ये बात पता थी. फिर भी गौतम सिंघानिया ने कई बार मुझे कमरे के चारों तरफ घुमाया। वो सिर्फ मेरी बेटी और मेरे लिए ऐसा कर रहे थे और हम एक दूसरे को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर गौतम सिंघानिया की ओर से कोई रिक्शन नहीं आया है। लेकिन उनकी ओर से कहा गया है कि अपनी दो खूबसूरत बेटियों के हित के लिए मैं अपने परिवार की गरिमा बनाए रखना चाहता हूं और मैं कोई भी टिप्पणी करने से बचूंगा। कृपया मेरी निजता का सम्मान करें।