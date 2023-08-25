Chandrayaan-3 ISRO ने प्रज्ञान रोवर का वीडियो जारी किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने शुक्रवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर Chandrayaan-3 के छह पहियों वाले रोबोटिक वाहन प्रज्ञान के विक्रम लैंडर से बाहर निकलने का एक वीडियो साझा किया है। इससे पहले गुरुवार को अंतरिक्ष एजेंसी ने जानकारी दी थी कि चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से निकल चुका है और चंद्रमा की सतह पर है। लेकिन सब लोग वीडियो का इंतजार कर रहे थे। इसरो ने आज सुबह नया वीडियो जारी किया जिसमें प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकल रहा है। बाद में इसरो ने कहा कि चंद्रयान-3 का रोवर मोबिलिटी ऑपरेशन शुरू हो गया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि सभी गतिविधियां तय समय पर हैं और सभी प्रणालियां सामान्य हैं। एक पोस्ट में इसरो ने कहा, "सभी गतिविधियां तय समय पर हैं। सभी प्रणालियां सामान्य हैं। लैंडर मॉड्यूल पेलोड ILSA, RAMBHA और ChaSTE को आज चालू कर दिया गया है। रोवर मोबिलिटी संचालन शुरू हो गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल पर SHAPE पेलोड रविवार को चालू कर दिया गया।

इससे पहले कल देर रात अंतरिक्ष एजेंसी ने दो मिनट का एक वीडियो भी साझा किया जिसमें चंद्रमा की सतह पर ऐतिहासिक टचडाउन से ठीक पहले चंद्रयान -3 लैंडर के कैमरे द्वारा लिया गया चंद्रमा का फुटेज था। इस बीच, जब देश अपनी शानदार अंतरिक्ष सफलता के गौरव में डूबा हुआ है, वरिष्ठ भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री R Ashok ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi इसरो वैज्ञानिकों और अधिकारियों को बधाई देने के लिए 26 अगस्त को Bengaluru में होंगे।