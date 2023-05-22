दुनिया में लगभग 450 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स Twitter का इस्तेमाल कर रहे है, 2018 के बाद Twitter के यूजर्स में तक़रीबन 40% की बढ़ोतरी हुई है, इसी लोकप्रियता को भुनाने के लिए इंस्टाग्राम अब ट्वीटर जैसा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। ट्विटर को टक्कर देने के लिए मेटा का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एक नया माइक्रोब्लॉगिंग टेक्स्ट-बेस्ड ऐप लाने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंस्टाग्राम के इस नए ऐप को जून के आखिरी तक लॉन्च किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, कंपनी अभी इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कर रही है। टेस्टिंग के लिए कंपनी ने पिछले कुछ महीनों से सीक्रेटली कुछ सेलेक्टेड सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स को यह ऐप दिया हुआ है। यह ऐप इंस्टाग्राम से सेपरेट यानी अलग है, लेकिन यह लोगों को दोनों ऐप के अकाउंट्स को कनेक्ट करने की अनुमति देगा। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम ने इस प्रोजेक्ट का नाम P92 और बार्सिलोना रखा है।

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजिल्स (UCLA) की प्रोफेसर लिआ हैबरमैन ने बताया कि इस नए ऐप में यूजर्स 500 कैरेक्टर तक के टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वह इसमें फोटो, लिंक और वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही यह ऐप इंस्टाग्राम से आसानी से लिंक हो जाएगा, ताकी यूजर्स को अपने मौजूदा फॉलोअर्स से कनेक्ट करने में कोई परेशानी न हो। हालांकि, इस ऐप को लेकर मेटा प्लेटफॉर्म्स Inc. के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है।