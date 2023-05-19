अब YouTube को टक्कर देगी Twitter

क्या आप Twitter पर लंबे वीडियो देखना चाहते हैं। आप की इस मुश्किल को एलन मस्क हल करने वाले हैं। एलन मस्क ने ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए विशेष रूप से एक नई सुविधा शुरू की है। मस्क ने अपने ट्वीट् में लिखा है कि अब ट्विटर के ब्लू टिक के साथ वेरिफाइड सब्सक्राइबर प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे तक का वीडियो अपलोड कर सकेंगे। ट्विटर के CEO एलन मस्क ने ट्वीट करके इस नए फीचर के बारे में जानकारी दी। नार्मल ट्विटर यूजर्स (नॉन-ब्लू टिक सब्सक्राइबर) इस फीचर का यूज नहीं कर पाएंगे। जिसे भी ट्विटर पर दो घंटे तक का वीडियो अपलोड करके शेयर करना है, उसे ट्विटर का मंथली ब्लू सब्सक्रिप्शन लेगा होगा। नॉन-ब्लू टिक सब्सक्राइबर अभी ट्विटर पर केवल 140 सेकंड (2 मिनट, 20 सेकंड) तक का वीडियो अपलोड कर सकते हैं।

अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि क्या ट्विटर लोगों को लंबे वीडियो अपलोड करने की अनुमति देकर YouTube को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है? क्या ट्वीटर यूट्यूब की मोनोपॉली को खत्म करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो ट्वीटर के लिए ये एक बड़ी बूस्टर डोज होगी। हालांकि मस्क ने अभी ये ऐलान नहीं किया है कि वीडियो का मोनोटाइजेशन होगा या नहीं। वैसे मस्क ट्वीटर पर स्पेशल कंटेट के एक्सेस को पेड करने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं।