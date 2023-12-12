Artificial Intelligence Summit-2023 आज से Delhi में,क्या है पूरी खबर पढ़िए

टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में Artificial Intelligence पर ग्लोबल पार्टनरशिप इवेंट (GPAI Summit-2023) की शुरुआत होने जा रही है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर भारत मंडपम में 14 दिसंबर तक चलने वाली इस AI समिट का उद्घाटन आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री Narendra Modi करेंगे। GPAI समिट-2023 इवेंट के लिए पीएम मोदी ने देश की जनता को इनवाइट में दुनिया के करीब 28 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 150 से ज्यादा स्पीकर होंगे जो AI पर अपनी राय रखेंगे। इवेंट में 150 से ज्यादा AI स्टार्टअप शामिल होंगे और अपने AI प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी करेंगे। इसके अलावा 30 से ज्यादा टेक्नोलॉजी सेशन्स होंगे। पीएम ने अपनी लिंकडिन प्रोफाइल पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा, 'हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पीरिएड में रह रहे हैं, जिसमें इनोवेशन ने उन्हें भी हकीकत में बदल दिया है, जिसके बारे में पहले सिर्फ कल्पना की जा सकती थी। प्रोग्रेस के इस बवंडर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है, जहां इसके प्रयोगों का तेजी से किया है।

उन्होंने अपने एक लिंकडिन पोस्ट के जरिए कहा, 'मैं आप सभी को एक अट्रेक्टिव प्रोग्राम में इनवाइट करना चाहता हूं, जो AI और इनोवेशन में प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करता है।'AI समिटविस्तार हो रहा है। यह क्रांतिकारी तकनीक अब न्यू जनरेशन के हाथों में है, जो इसे समृद्ध कर रहे हैं।'उन्होंने आगे कहा, 'पिछले 9-10 वर्षों में भारत और उसके नागरिकों ने टेक्नोलॉजी की मदद से एक बहुत ही लंबी छलांग लगाई है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत ने कुछ ही वर्षों में इनोवेशन के सेक्टर में वह हासिल कर लिया है, जिसे हासिल करने में अन्य देशों को एक पीढ़ी लग गई। यह सब इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल भारत में मोबाइल की पहुंच से ही संभव हुआ।'