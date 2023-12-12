scorecardresearch
Infosys के CFO Nilanjan Roy ने दिया इस्तीफा

जयेश की नियुक्ति के बारे में इंफोसिस के CEO और MD सलिल पारेख ने कहा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि जयेश संघराजका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का पद संभालेंगे। डिप्टी CFO के रूप में वे कई सालों से फाइनेंस फंक्शन में कई पोर्टफोलियो की लीडरशिप कर रहे हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Dec 12, 2023 10:17 IST
Infosys के CFO Nilanjan Roy ने इस्तीफा दे दिया है

Infosys के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) Nilanjan Roy ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी से इस्तीफा 31 मार्च 2024 से प्रभावी होगा । IT सर्विसेस कंपनी ने नीलांजन रॉय की जगह Jayesh Sanghrajka को 1 अप्रैल से नए CFO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। नीलांजन रॉय 2018 से कंपनी के CFO के पद पर थे। रॉय का इस्तीफा ऐसे समय में आया है, जब इंफोसिस के साथ-साथ इसके अन्य टियर-I IT सर्विसेस साथियों में टॉप-लेवल एग्जिट यानी निकासियों की संख्या बढ़ रही है। इससे पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट रवि कुमार एस और मोहित जोशी ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। जयेश संघराजका इंफोसिस में अपने दो कार्यकाल के दौरान 18 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने कंपनी में 2000 से 2007 तक काम किया। फिर वे दिसंबर 2012 से अब तक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं।

जयेश ने कंपनी में कई लीडरशिप रोल्स निभाए हैं। वे वर्तमान में कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और डिप्टी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर काम कर रहे हैं। उनके पास 25 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है और वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जयेश की नियुक्ति के बारे में इंफोसिस के CEO और MD Salil Parekh ने कहा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि जयेश संघराजका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का पद संभालेंगे। डिप्टी CFO के रूप में वे कई सालों से फाइनेंस फंक्शन में कई पोर्टफोलियो की लीडरशिप कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस इस काम को ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने में हमारी मदद करेगा। सलिल पारेख ने कहा, 'मैं पिछले पांच सालों में फंक्शन का कुशल नेतृत्व करने के लिए नीलांजन की सराहना करना चाहता हूं और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।'

