Apple के Fourth Generation iPods 2024 में हो सकते है लॉन्च, iPhone 16 के साथ हो सकती है लॉन्चिंग

Apple अगले साल यानी 2024 में Fourth Generation iPods लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये एयरपॉड कंपनी के iPhone 16 के साथ लॉन्च हो सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल इस एयरपॉड को दो वर्जन और दो प्राइस ऑप्शन में लॉन्च करेगी। एप्पल के इस अपकमिंग स्टैंडर्ड वर्जन एयरपॉड्स 4 में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC), टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और 'फाइंड माय अलर्ट' के लिए स्पीकर मिल सकता है।​​​​​ टाइप-C चार्जिंग पोर्ट फिलहाल एप्पल एयरपॉड के प्रो-वर्जन में ही मिलता है।

डिजाइन की बात करें तो एयरपॉड्स जेन-4 की डिजाइन मौजूदा एयरपॉड्स और एयरपॉड्स-प्रो की ब्लेंडिंग हो सकती है। वहीं, बेहतर फिटिंग के लिए एयरबड्स के स्टीम्स को छोटा किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि ₹19,900 की प्राइस वाले पुराने एयरपॉड्स को सक्सेस नहीं मिली थी। इसलिए माना जा रहा है कि एयरपॉड्स प्रो जेन-2 के बाद नॉन-प्रो वर्जन जेन-4 पुराने को रिप्लेस कर सकता है।