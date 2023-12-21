scorecardresearch
INOX की हुई बंपर लिस्टिंग , होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें ? पढ़िए पूरी खबर

INOX की हुई बंपर लिस्टिंग , होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें ? पढ़िए पूरी खबर

आइनॉक्स इंडिया के आईपीओ के तहत दो रुपये फेस वैल्यू वाले 2 करोड़ से ज्यादा इक्विटी शेयरों को Offer For Sale रूट से बेचा गया। इसके प्रोमोटर पवन कुमार जैन, नयनतारा जैन, सिद्धार्थ जैन और इशिता जैन हैं।

Harsh Verma
New Delhi, Dec 21, 2023 11:44 IST
INOX India Limited के IPO ने निवेशकों ने मालामाल बना दिया है
INOX India Limited के IPO ने निवेशकों ने मालामाल बना दिया है

शेयर बाजार में इस समय कोहराम मचा हुआ है। कल की भयंकर बिकवाली में निवेशकों के करीब 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कल ही कल में निफ्टी में 300 और सेंसेक्स में 1000 अंकों की गिरावट आई। अगर 21 दिसंबर यानि आज की ही बात करें तो भी बाजार की शुरुआत अच्छी खासी गिरावट के साथ हुई। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच INOX India Limited के IPO ने निवेशकों ने मालामाल बना दिया है। इस IPO ने निवेशकों की झोली जमकर भर दी है। एक तरफ पूरा शेयर मार्केट दूसरी और ये IPO। क्रायोजेनिक इक्विपमेंट और सिस्टम के सेक्टर में बीते 30 साल से काम करने वाली INOX India Limited  ने प्राइस बैंड 627 रुपये से 660 रुपये तय किया था। अलॉटमेंट के वक्त इसका दाम 660 रुपये तय हुआ था। आज इसकी शेयर मार्केट में लिस्टिंग हुई है। सोचिए कितने पर हुई होगी? लिस्टिंग के वक्त इसका एक शेयर का दाम 933 रुपये आया। ये अलॉटमेट प्राइस 660 रुपये के मुकाबले 273 रुपये ज्यादा है यानि करीब साढ़े 41% ज्यादा। लिस्ट होने के कुछ ही देर में यह ऊपर में 978.90 रुपये पर चला गया। लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, जो 910 रुपये के लेवल पर भी पहुंची। अब ऐसे में निवेशक जानना चाहते हैं कि क्या यहां प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर इन स्टॉक को होल्ड करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह बाजार में अनिश्चितता का माहौल है उस हिसाब से निवेशक काफी डरे हुए हैं। तो हमने यहां बात की Investmentor Securities के Technical Analyst Jay Patel से। उनका कहना है कि निवेशकों को इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो हॉस्पिटल की ओर से इस कंपनी को ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्रायोजेनिक उपकरण हॉस्पिटल में इस्तेमाल होते हैं।  क्रायोजेनिक रेफ्रीजिरेटर और लिक्विड नाइट्रोजन टैंक का अस्पातल में इस्तेमाल होता है। टैंक और रेफ्रीजिरेटर में बायोलॉजिकल सैंपल जैसे स्टैम सेल्स, प्लाजमा, सिमेन जैसी चीजें रखी जाती हैं।

आइनॉक्स इंडिया पर बिजनेस टुडे ने एक पूरा विश्लेषण किया है। इसका बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी कैसे काम करती है। ये कंपनी देश की प्रमुख क्रायोजेनिक टैंक मैन्‍युफैक्‍चरर्स में से एक है। इसके पास क्रायोजेनिक इंजन के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्‍युफैक्‍चरिंग और इंस्‍टॉलेशन से संबंधित सॉल्‍यूशंस उपलब्ध कराने का 30 साल से ज्‍यादा का अनुभव है। इस आईपीओ के लिए ICICI सिक्योरिटीज और एक्सिस कैपिटल को बुक-रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया था। इसका IPO 14 दिसंबर 2023 को खुला था और 18 दिसंबर 2023 तक बोली लगाई गई थी। आइनॉक्स इंडिया के आईपीओ के तहत दो रुपये फेस वैल्यू वाले 2 करोड़ से ज्यादा इक्विटी शेयरों को Offer For Sale रूट से बेचा गया। इसके प्रोमोटर पवन कुमार जैन, नयनतारा जैन, सिद्धार्थ जैन और इशिता जैन हैं। इस आईपीओ को निवेशकों का भारी समर्थन मिला था। बोली लगाने के अंतिम दिन यह 61.28 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 21, 2023