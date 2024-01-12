Amazon Great Republic Day Sale: 13 जनवरी से शुरू होगी, वनप्लस, सैमसंग समेत बाकी फोन्स पर टॉप डील

Amazon India 13 जनवरी से 18 जनवरी, 2024 तक अपनी बहुप्रतीक्षित 'Great Republic Day Sale' के लिए तैयारी कर रहा है, जिसमें प्राइम सदस्यों के लिए विशेष अर्ली एक्सेस 13 जनवरी की मध्यरात्रि से शुरू होगी। सेल में स्मार्टफोन सहित उत्पादों की एक विशाल श्रृंखला शामिल है। अमेज़न ने ग्राहकों को विभिन्न ब्रांडों से शानदार मूल्य वाले ऑफर लाने के लिए Redmi Note 13 5G के साथ साझेदारी की है। सेल में स्मार्टफोन पर विशेष डील्स होंगी, जिनमें नवीनतम लॉन्च और आकर्षक छूट शामिल हैं।

आईफोन 13 सिर्फ 49,999 रुपये में:

प्रमुख सौदों में से एक iPhone 13 है, जो ग्रेट रिपब्लिक डे सेल के दौरान 49,999 रुपये की विशेष कीमत पर उपलब्ध है, जो इसकी नियमित कीमत 52,999 रुपये से कम है। ग्राहक एसबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड और ईएमआई लेनदेन का उपयोग करके लागत को और कम कर सकते हैं, अतिरिक्त 1,000 रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे प्रभावी कीमत 48,999 रुपये हो जाएगी।

वनप्लस स्मार्टफ़ोन:

वनप्लस के शौकीनों के लिए, सेल वनप्लस स्मार्टफोन्स पर 5,000 रुपये तक की तत्काल बैंक छूट लेकर आई है। इसके अतिरिक्त, अमेज़न 22,000 रुपये तक की भारी कूपन छूट भी दे रहा है। नया लॉन्च किया गया वनप्लस नोर्ड सीई 3 लाइट 5जी अतिरिक्त कूपन और बैंक ऑफर लागू करने के बाद सिर्फ 17,499 रुपये में उपलब्ध है।

सैमसंग स्मार्टफ़ोन बोनान्ज़ा:

सैमसंग के प्रशंसक मात्र 6,499 रुपये से शुरू होने वाले स्मार्टफोन की रेंज पर 10,000 रुपये तक की तत्काल बैंक छूट का आनंद ले सकते हैं। अतिरिक्त बैंक छूट और कूपन ऑफर लागू करने के बाद सैमसंग M14 को 9,649 रुपये में सूचीबद्ध किया गया है। 8,000 रुपये तक के एक्सचेंज ऑफर और 18 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई भी लागू है।

iQOO स्मार्टफोन:

iQOO अपने स्मार्टफोन पर 3,000 रुपये तक की तत्काल बैंक छूट लेकर आया है, नवीनतम लॉन्च, iQOO 12 5G, 49,999 रुपये में उपलब्ध है। iQOO Neo 7 Pro 5G को 1,000 रुपये की तत्काल बैंक छूट के बाद सिर्फ 29,999 रुपये में पेश किया गया है। iQOO Z6 lite 6GB जैसे किफायती विकल्प अतिरिक्त ऑफर लागू करने के बाद 6 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ 11,999 रुपये में उपलब्ध हैं।

रियलमी स्मार्टफोन:

रियलमी स्मार्टफोन 2,740 रुपये तक के इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और 2,000 रुपये तक के अमेज़न कूपन ऑफर के साथ आते हैं। अतिरिक्त कूपन ऑफर के बाद Realme narzo 60x की कीमत 12,499 रुपये है, और N55 9,499 रुपये की फ्लैट कीमत पर उपलब्ध है। विभिन्न बैंक छूट और अमेज़न कूपन Realme की खरीदारी को और अधिक किफायती बनाते हैं।

Xiaomi ऑफर:Xiaomi ने आकर्षक ऑफर पेश किए हैं, जिसमें Xiaomi - Redmi Note 13 बैंक ऑफर लागू करने के बाद 16,999 रुपये में उपलब्ध है। बजट-अनुकूल Redmi A2 को सिर्फ 5,499 रुपये में सूचीबद्ध किया गया है। Redmi Note 12 5G और Redmi 125G के लिए नो-कॉस्ट EMI विकल्प उपलब्ध हैं, जो Xiaomi स्मार्टफोन को अधिक बजट-अनुकूल बनाता है।

टेक्नो स्मार्टफोन

बैंक छूट लागू करने के बाद Tecno स्मार्टफोन 5,849 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। नए लॉन्च, Tecno Pop 8 की कीमत 5,849 रुपये है, और Tecno POVA 5 Pro 5G को अतिरिक्त ऑफर के बाद 12,499 रुपये में सूचीबद्ध किया गया है। टेक्नो फैंटम फोल्ड वी अतिरिक्त बैंक छूट के साथ सिर्फ 68,999 रुपये में उपलब्ध है।

अन्य स्मार्टफोन डील:

बिक्री में LAVA, Nokia, POCO और अन्य से स्मार्टफोन की एक श्रृंखला शामिल है। ग्राहक रियायती कीमतों पर LAVA स्टॉर्म 5G, Nokia G42, और POCCO C51 और C55 सहित किफायती विकल्प तलाश सकते हैं।

मोबाइल से जुड़े सामान:

स्मार्टफोन के अलावा, ग्राहक 49 रुपये से शुरू होने वाली नवीनतम मोबाइल एक्सेसरीज़ ले सकते हैं। पावर बैंक, केबल, चार्जर, केस, कवर और बहुत कुछ आकर्षक कीमतों पर उपलब्ध हैं।

अमेज़ॅन की 'ग्रेट रिपब्लिक डे सेल' विभिन्न ब्रांडों पर अनूठे सौदे, छूट और विशेष ऑफर के साथ स्मार्टफोन खरीदारी के शानदार आयोजन का वादा करती है, जिससे ग्राहकों के लिए अपने डिवाइस को अपग्रेड करने का यह एक उपयुक्त समय है।