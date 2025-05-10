भारत-पाक तनाव के कारण इन शेयरों पर नजर रखना मत भूलिएगा! SBI सहित रडार पर रहेंगे ये स्टॉक्स - ये है कारण
आज हम आपके लिए उन शेयरों की लिस्ट लेकर आए हैं जिनमें अगले कारोबारी हफ्ते (12-16 मई) को बड़ा कॉरपोरेट एक्शन होने वाला है।
Corporate Actions Next Week: इस वक्त लोगों का ज्यादा ध्यान भारत-पाकिस्तान के बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंका के तरफ है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि वो अन्य चीजों पर ध्यान देना भूल जाए। इसलिए आज हम आपके लिए उन शेयरों की लिस्ट लेकर आए हैं जिनमें अगले कारोबारी हफ्ते (12-16 मई) को बड़ा कॉरपोरेट एक्शन होने वाला है। चलिए डिटेल में जानते हैं।
Stock Split Next Week
Mrugesh Trading Ltd का शेयर 16 मई को Ex-Stock Split करेगा। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू इक्विटी शेयर में तोड़ेगी।
Virat Leasing Ltd का शेयर 16 मई को Ex-Stock Split करेगा। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू इक्विटी शेयर को 5 रुपये के फेस वैल्यू इक्विटी शेयर में तोड़ेगी।
Dividend Stocks Next Week
Godrej Consumer Products Ltd का स्टॉक 13 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
IFGL Refractories Ltd का स्टॉक 13 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 6 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Foseco India Ltd का स्टॉक 14 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 25 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी।
R Systems International Ltd का स्टॉक 14 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 6 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
BEML Ltd का स्टॉक 15 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 15 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Great Eastern Shipping Company Ltd का स्टॉक 15 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 5.40 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Manappuram Finance Ltd का स्टॉक 15 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 0.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Advanced Enzyme Technologies Ltd के बोर्ड मेंबर्स 13 मई को डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। हालांकि कंपनी ने कहा कि अगर डिविडेंड का ऐलान होता है तो इसके लिए रिकॉर्ड डेट 17 मई 2025 होगा। लेकिन चूंकि 17 मई को शनिवार है इसलिए कंपनी का स्टॉक शुक्रवार 16 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा।
Aptus Value Housing Finance India Ltd का स्टॉक 16 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 2.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Fabtech Technologies Cleanrooms Ltd का स्टॉक 16 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 2 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Indian Energy Exchange Ltd का स्टॉक 16 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 1.50 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी।
Narmada Macplast Drip Irrigation Systems Ltd का स्टॉक 16 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 0.1 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
State Bank of India (SBI) का स्टॉक 16 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 15.90 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी।