NFO Alert: बड़ा मौका चूक न जाए! UTI म्यूचुअल फंड सहित इन 3 नए फंड का एनएफओ अगले हफ्ते हो रहा है बंद

NFO Closing Next Week: अगले कारोबारी हफ्ते (12-16 मई) को तीन म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर (NFO) का सब्सक्रिप्शन बंद होने जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सोच रहे हैं तो इन तीन फंड के बारे में जान लीजिए।

UTI Multi Cap Fund

UTI Mutual Fund द्वारा शुरू की गई UTI Multi Cap Fund के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन मंगलवार 13 मई को बंद हो रहा है। इस फंड का एनएफओ 29 अप्रैल को खुला था। इसका एनएफओ का अलॉटमेंट 16 मई 2025 को हो सकता है।

यूटीआई मल्टी कैप फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। कार्तिकराज लक्ष्मणन यूटीआई मल्टी कैप फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। फंड के पास वर्तमान में ₹3,37,640 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 29 अप्रैल 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है। निवेशक न्यूनतम 500 रुपये की SIP और 1000 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

Groww Silver ETF FoF

Groww Mutual Fund द्वारा शुरू की गई Groww Silver ETF FoF के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन शुक्रवार 16 मई को बंद हो रहा है। इस फंड का एनएफओ 02 मई को खुला था। इसका एनएफओ का अलॉटमेंट 23 मई 2025 को हो सकता है।

विल्फ्रेड पीटर गोंसाल्वेस ग्रो सिल्वर ईटीएफ एफओएफ के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। फंड के पास वर्तमान में ₹1,612 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 02 मई 2025 तक लेटेस्ट NAV ₹10 है। निवेशक न्यूनतम 500 रुपये की SIP और 500 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

Angel One Nifty 50 Index Fund

Angel One Mutual Fund द्वारा शुरू की गई Angel One Nifty 50 Index Fund के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन शुक्रवार 16 मई को बंद हो रहा है। इस फंड का एनएफओ 05 मई को खुला था। इसका एनएफओ का अलॉटमेंट 22 मई 2025 को हो सकता है।

एंजेल वन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। मेहुल दामा एंजेल वन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। 05 मई 2025 तक इसका लेटेस्ट NAV ₹10 है। निवेशक न्यूनतम 1000 रुपये की SIP और 1000 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं।