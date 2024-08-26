CEO Pavel Durov की गिरफ़्तारी के बाद क्या अब भारत में बंद हो जाएगा TELEGRAM?

scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीCEO Pavel Durov की गिरफ़्तारी के बाद क्या अब भारत में बंद हो जाएगा TELEGRAM?

सरकार पता लगाना चाहती है कि क्या टेलीग्राम ऐप का काम gambling, extortion जैसे ग़ैर क़ानूनी कामों को करने के लिए किया जा रहा है।

प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
New Delhi,UPDATED: Aug 26, 2024 17:58 IST
Telegram CEO Pavel Durov

हाल ही में TELEGRAM के CEO Pavel Durov को फ़्रांस में गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस गिरफ़्तारी के बाद भारत ने भी जाँच शुरू कर दी है। सरकार पता लगाना चाहती है कि क्या टेलीग्राम ऐप का काम gambling, extortion जैसे ग़ैर क़ानूनी कामों को करने के लिए किया जा रहा है।

टेलीग्राम के भारत में 5 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं

टेलीग्राम के सिर्फ़ भारत में तक़रीबन 5 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं जिससे साफ़ पता चलता है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल एक बड़े दायरे में किया जा सकता है। भारत में Telegram की जाँच Indian CyberCrime Coordination Centre शुरू कर सकती है, ये गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री औफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन के तहत काम करती है।

टेलीग्राम पर है ग़ैर क़ानूनी काम किए जाने की आशंका

रिपोर्ट्स के मुताबिक़, भारत सरकार इस जाँच में Peer to Peer Communications पर ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ ग़ैर क़ानूनी काम किए जाने की आशंकाएँ हैं और इसी पर आगे की कार्यवाही निर्भर करेगी।

Telegram ऐप के CEO Pavel Durov फ़्रांस में हुए गिरफ़्तार

Telegram ऐप के फाउंडर और CEO Pavel Durov को पुलिस जाँच के तहत शनिवार को फ़्रांस में गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस गिरफ़्तारी के बाद कई अन्य CEO जैसे Elon Musk व अन्य Pavel Durov के समर्थन में सामने भी आये और X के माध्यम से अपनी-अपनी राय भी दी।

Telegram ऐप के CEO Pavel Durov की गिरफ़्तारी का क्या था कारण?

इस गिरफ़्तारी का कारण था ऐप टेलीग्राम पर मॉडरेटर की कमी होना। मॉडरेटर ना होने के कारण टेलीग्राम पर बिना किसी रोक-टोक और रुकावट के आपराधिक गतिविधियों और ग़ैर क़ानूनी हरकतें हो रही थीं। इसी कारण फाउंडर को गिरफ़्त कर लिया गया है।

