लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन: क्या है इसके मायने?
लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने से प्रशासन और विकास को मिलेगी गति।
लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन
केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों का गठन किया है। यह फैसला लद्दाख के विकास और प्रशासन को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
नए जिलों के नाम इस प्रकार हैं
- लेह जिले से लद्दाख जिला अलग किया गया
- कारगिल जिले को दो हिस्सों - कारगिल और द्रास में बांटा गया
- शिगर को एक अलग जिला बनाया गया
- नुब्रा को भी एक नया जिला घोषित किया गया
विकास को मिलेगी गति
इन नए जिलों के गठन से लद्दाख के विकास को गति मिलेगी। प्रशासनिक सुविधाएं और सेवाएं आम लोगों तक पहुंचेंगी। जिला मुख्यालयों पर सरकारी कार्यालयों की स्थापना से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
लद्दाख में अब 7 ज़िले हुए
लद्दाख में जिलों की संख्या बढ़कर अब 7 हो गई है। इससे प्रशासन और विकास कार्यों पर ध्यान देने में आसानी होगी।