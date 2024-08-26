scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारBHEL को मिले 11,000 करोड़ रुपये के बड़े ऑर्डर, जानिए डिटेल

BHEL को मिले 11,000 करोड़ रुपये के बड़े ऑर्डर, जानिए डिटेल

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के शेयरों में सोमवार को करीब 3% की तेजी आई। BHEL ने बताया उसने अडानी पावर लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी (महान एनर्जीन लिमिटेड) के साथ तीन सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (प्रत्येक 2x800 मेगावाट रेटिंग) स्थापित करने के लिए एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 26, 2024 11:02 IST
BHEL को मिले 11,000 करोड़ रुपये के बड़े ऑर्डर
BHEL को मिले 11,000 करोड़ रुपये के बड़े ऑर्डर

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के शेयरों में सोमवार को करीब 3% की तेजी आई। BHEL ने बताया उसने अडानी पावर लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी (महान एनर्जीन लिमिटेड) के साथ तीन सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (प्रत्येक 2x800 मेगावाट रेटिंग) स्थापित करने के लिए एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कवाई, राजस्थान और महान, मध्य प्रदेश में हैं। तीनों ऑर्डर का कुल मूल्य GST को छोड़कर 11,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

advertisement

Also Read: Reliance Industries: रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 47वीं AGM 29 अगस्त को होगी

बीएसई पर बीएचईएल के शेयर में 2.61% की तेजी

बीएसई पर बीएचईएल के शेयर में 2.61% की तेजी आई और यह 303.90 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछले दिन यह 296.15 रुपये पर बंद हुआ था। 

Also Watch: चीन में मां-बाप ढूंढ रहे हैं प्रोफ़ेशनल पैरेंट कितनी है सैलरी

ओवरसोल्ड ज़ोन में कारोबार

अगर इस पीएसयू स्टॉक की बात करें तो एक साल में ये स्टॉक 184% बढ़ा है और दो साल में 418.24% बढ़ा है। मल्टीबैगर स्टॉक न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में कारोबार कर रहा है। एचईएल भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है।

 

 

Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 26, 2024