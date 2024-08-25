Reliance Industries: रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 47वीं AGM 29 अगस्त को होगी
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) ने अपनी 47वीं वार्षिक एनुअल जनरल मीटिंग(AGM) की घोषणा की है। यह मीटिंग 29 अगस्त 2024 को वर्चुअली की जाएगी। इस महत्वपूर्ण आयोजन में कंपनी ने सभी निवेशकों और शेयरहोलडर्स को बताया है कि वे इस बैठक में ऑनलाइन शामिल होंगे।
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) ने अपनी 47वीं वार्षिक एनुअल जनरल मीटिंग(AGM) की घोषणा की है। यह मीटिंग 29 अगस्त 2024 को वर्चुअली की जाएगी। इस महत्वपूर्ण आयोजन में कंपनी ने सभी निवेशकों और शेयरहोलडर्स को बताया है कि वे इस बैठक में ऑनलाइन शामिल होंगे।
Also Read: credit card: क्रेडिट कार्ड एक्टिव करने के नाम पर ठग ने लगाया एक लाख का चूना
समय और सूची
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग की समय और महत्वपूर्ण जानकारी कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। वैसे तो, AGM के दौरान कंपनी अपनी फाइनेंनसियल स्थिति, योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में जानकारी बताती है।
Alson Watch: Jio ₹479 का आया नया प्लान, 84 दिनों की है वैलिडिटी
मीटिंग के लाभ
वर्चुअल मीटिंग का आयोजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा ताकि जो निवेशक और शेयरधारक दूर के है वो भी आसानी से इस मीटिंग में शामिल हो सकें। यह सुविधा कोरोना के दौरान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए की गई है। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से न केवल समय की बचत ब्लकि आने-जाने की बाधाएँ भी खत्म हो जाती हैं। यह तकनीकी प्लेटफॉर्म पर भी काफी मदद करता है।
निवेशकों के लिए निर्देश
निवेशकों को मीटिंग में शामिल होने के लिए निर्देश और लिंक कंपनी ईमेल कर देगी। और सभी शेयरधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे समय से पहले सूचनाओं की जांच करें और बैठक में शामिल होने के लिए तैयार रहें।