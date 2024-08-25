रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 47वीं AGM 29 अगस्त को होगी

scorecardresearch
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) ने अपनी 47वीं वार्षिक एनुअल जनरल मीटिंग(AGM) की घोषणा की है। यह मीटिंग 29 अगस्त 2024 को वर्चुअली की जाएगी। इस महत्वपूर्ण आयोजन में कंपनी ने सभी निवेशकों और शेयरहोलडर्स को बताया है कि वे इस बैठक में ऑनलाइन शामिल होंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 25, 2024 11:52 IST
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) ने अपनी 47वीं वार्षिक एनुअल जनरल मीटिंग(AGM) की घोषणा की है। यह मीटिंग 29 अगस्त 2024 को वर्चुअली की जाएगी। इस महत्वपूर्ण आयोजन  में कंपनी ने सभी निवेशकों और शेयरहोलडर्स को बताया है कि वे इस बैठक में ऑनलाइन शामिल होंगे।

समय और सूची

रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग की समय और  महत्वपूर्ण जानकारी कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। वैसे तो, AGM के दौरान कंपनी अपनी फाइनेंनसियल स्थिति, योजनाओं और  परियोजनाओं के बारे में जानकारी बताती है।

मीटिंग के लाभ

वर्चुअल मीटिंग का आयोजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा ताकि जो निवेशक और शेयरधारक दूर के है वो भी आसानी से इस मीटिंग में शामिल हो सकें। यह सुविधा कोरोना के दौरान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए की गई है। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से न केवल समय की बचत ब्लकि आने-जाने की बाधाएँ भी खत्म हो जाती हैं। यह तकनीकी प्लेटफॉर्म पर भी काफी मदद करता है।

निवेशकों के लिए निर्देश

निवेशकों को मीटिंग में शामिल होने के लिए निर्देश और लिंक कंपनी  ईमेल कर देगी। और सभी शेयरधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे समय से पहले सूचनाओं की जांच करें और बैठक में शामिल होने के लिए तैयार रहें।

