क्रेडिट कार्ड एक्टिव करने के नाम पर ठग ने लगाया एक लाख का चूना

अगर आपने बैंक से नया क्रेडिट कार्ड लिया है और आप उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं लेकिन तभी आपके पास फोन आ जाए । और फोन करने वाला व्यक्ति कहें वो आपका कार्ड एक्टिवेट कर देगा तो सावधान हो जाए। राजधानी दिल्ली में क्रेडिट कार्ड दिलाने और उसे एक्टिव करने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने फर्जी लिंक भेजकर क्रेडिट कार्ड सक्रिय करने के बहाने लोगों को ठगने वाले 34 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अंकित चौहान ने कहा

न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अंकित चौहान ने कहा, 'एक शिकायत मिली थी कि ठग ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर एक व्यक्ति से संपर्क किया और नए क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने में मदद की पेशकश की।

क्रेडिट कार्ड एक्टिव करने के नाम पर लगाया चूना

डीसीपी ने कहा, 'शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने उसे एक एप्लिकेशन लिंक भेजा और उनसे अपने क्रेडिट कार्ड क्रेडेंशियल डालने के लिए कहा. चौहान ने कहा, "जैसे ही उन्होंने अपने कार्ड के क्रेडेंशिलयल को उसमें दर्ज किया उसके बाद दो अलग-अलग ट्रांजिक्शन में 99,000 रुपये से अधिक की धोखाधड़ी हो गई। पुलिस ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।डीसीपी ने कहा, मनी ट्रेल्स के विश्लेषण से टीम को पता चला कि ठगी गई रकम एक बैंक खाते में ट्रांसफर की गई और एक सर्विस स्टेशन के एटीएम के जरिए 14,500 रुपये निकाले गए।

पुलिस ने जाल बिछाकर ठग को पकड़ा

सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई और उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। एक अधिकारी ने खुद को सर्विस स्टेशन का कर्मचारी बताते हुए दीपक कुमार को फोन किया और पूछताछ के लिए आने को कहा. डीसीपी ने बताया कि उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया