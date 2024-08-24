Personal Finance: 2024 में Senior Citizens Savings के बजाय मैं 30 लाख रुपये कहां निवेश करूं?

पर्सनल फाइनेंस को लेकर अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आज एक ऐसा ही सवाल और उसका जवाब हम डिस्कस कर रहे हैं। एक सवाल आया है कि मुझे 30 लाख रूपये निवेश करने हैं मैं कहां करूं।

Also Read: Mutual Fund 2024: इस ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 20 साल में 10 लाख रुपये को 4.56 करोड़ रुपये में बदल दिया

advertisement

5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ अधिकतम, रिस्क फ्री रिटर्न

सवाल - मेरे पति का दिसंबर 2023 में निधन हो गया। अब उनकी मृत्यु के बाद, मैं अपने नाम पर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) में केवल 30 लाख रुपये ही निवेश कर सकती हूँ, जबकि पहले मैं दोनों के लिए 60 लाख रुपये निवेश कर सकती थी। अब मैं इस पैसे को कहाँ निवेश करूँ, जहाँ मुझे 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ अधिकतम, रिस्क फ्री रिटर्न मिल सके।

उत्तर - आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के निदेशक ऋषिकेश पालवे का उत्तर

Also Watch: 20 हज़ार से कम में लैपटॉप

SCSS के लिए रिटर्न की दर

SCSS के लिए रिटर्न की दर 8.2% है, और यह 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है। आप इस योजना में 8 साल से ज़्यादा समय तक निवेश नहीं कर सकते। बेस्ट सिनारियो में भी, अपनी लिक्विडिटी से समझौता किए बिना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना समझदारी होगी।

इक्विटी और डेट के मिश्रण में निवेश करना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प

इक्विटी और डेट के मिश्रण में निवेश करना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। हम आपकी लिक्विडिटी आवश्यकताओं के आधार पर निवेश बास्केट बनाने की सलाह देते हैं। अगर आपको अगले 3 सालों में 60 लाख रुपये के किसी हिस्से की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे इक्विटी और डेट फंड की बास्केट में 10.4% के संभावित रिटर्न पर निवेश कर सकते हैं। अगर निकट भविष्य में इस पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उस हिस्से को डेट फंड में लगा सकते हैं।

ELSS फंड में निवेश

अपने 80C लाभ के लिए, आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के बजाय ELSS फंड में निवेश कर सकते हैं। डेट हिस्से के लिए, यदि आप उच्चतम कर स्लैब में नहीं हैं, तो आप टारगेट म्यूचुअल फंड श्रेणी से डेट फंड के बजाय वरिष्ठ नागरिकों के लिए FD में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। इससे आप जोखिम को नियंत्रण में रखते हुए अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। एससीएसएस की अवधि पांच वर्ष होती है, जिसे मैच्योरिटी के बाद तीन साल के लिए बढ़ाने का अवसर मिलता है।

रिटायरमेंट चरण के दौरान स्थिर मासिक आय धारा बनाए रखने का अवसर

advertisement

वरिष्ठ नागरिकों के पास बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करके अपने रिटायरमेंट चरण के दौरान स्थिर मासिक आय धारा बनाए रखने का अवसर है। आम तौर पर, बैंक अलग-अलग अवधि के फिक्स्ड डिपॉजिट पर दी जाने वाली नियमित दरों की तुलना में FD पर वरिष्ठ नागरिकों को 0.50 प्रतिशत की उच्च ब्याज दर देते हैं। इन फिक्स्ड डिपॉजिट से अर्जित ब्याज निवेशकों को आवधिक आधार पर वितरित किया जाता है, जो मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक अनुसूची पर हो सकता है।