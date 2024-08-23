scorecardresearch
Mutual Fund 2024: इस ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 20 साल में 10 लाख रुपये को 4.56 करोड़ रुपये में बदल दिया

हाल ही में 20 साल पूरे करने वाले ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी ने अपनी स्थापना के बाद से निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi, Aug 23, 2024 17:43 IST
हाल ही में 20 साल पूरे करने वाले ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी ने अपनी स्थापना के बाद से निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। डेटा से पता चलता है कि फंड में स्थापना के समय (16 अगस्त, 2004) 10 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश 31 जुलाई, 2024 तक 4.56 करोड़ रुपये हो गया होगा, जो 21.09% की सीएजीआर दिखाता है। निफ्टी 50 में इसी तरह का निवेश 16.2% की सीएजीआर से 2 करोड़ रुपये में बदल गया होगा।

10,000 रुपये का मासिक निवेश

अगर आपने शुरूआत से अब तक 10,000 रुपये का मासिक निवेश, जो कुल 24 लाख रुपये के निवेश के बराबर होगा, 31 जुलाई 2024 तक 19.41% की सीएजीआर पर बढ़कर 2.30 करोड़ रुपये हो गया है। निफ्टी 50 टीआरआई में इसी तरह के निवेश से 14.21% की सीएजीआर प्राप्त हुई होगी।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ के अनुसार

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ के अनुसार, यह स्कीम वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल का पालन करती है, जो आकर्षक वैल्यूएशन वाले स्टॉक के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करती है, लेकिन अपने आंतरिक मूल्यों से नीचे कारोबार कर रही है। 31 जुलाई, 2024 तक फंड का एयूएम 48,806 करोड़ रुपये था।

ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 2004 में अपना वैल्यू डिस्कवरी फंड लॉन्च

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के ईडी और सीआईओ एस नरेन ने कहा, "जब ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 2004 में अपना वैल्यू डिस्कवरी फंड लॉन्च किया था, तो इस बात को लेकर संदेह था कि क्या भारत जैसे विकास बाजार में वैल्यू इन्वेस्टिंग सफल हो सकती है। हालांकि, हमारा विश्वास इस विश्वास पर आधारित था कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो अमेरिका जैसी अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सफल साबित हुई है, यहां भी अपनी जगह बनाएगी।"

