इस स्मॉल कैप का का शेयर 20% के अपर सर्किट पर, एक महीने में भागा 42%

आज हम एक ऐसी स्मॉलकैप कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो एक महीने में 42 परसेंट का रिटर्न दे चुकी है। इस कंपनी को पहले श्रीराम ईपीसी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, 20 प्रतिशत बढ़कर 25.94 पर पहुंच गया है और एक महीने में ये स्टॉक 42 प्रतिशत भागा है। आज इस स्टॉक में आई तेजी की वजह एक खबर है। खबर ये है कि कंपनी को 232 करोड़ रुपये मूल्य के अनुबंध के लिए द हट्टी गोल्ड माइंस लिमिटेड (एचजीएमएल) से अंतिम मंजूरी मिल गई है।

बीएसई में फाइल की गई सूचना

बीएसई में फाइल की गई सूचना के मुताबिक इस स्मॉलकैप कंपनी ने बताया कि एसईपीसी को वर्ष 2013 में प्राप्त अनुबंध समझौते (कुल 232 करोड़ रुपये) के लिए द हट्टी गोल्ड माइंस लिमिटेड (एचजीएमएल) से अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यह अनुबंध हट्टी, रायचूर जिला, कर्नाटक, भारत में टर्नकी आधार पर 'पूर्ण वाइंडिंग इंस्टालेशन सहित नए सर्कुलर शाफ्ट के निर्माण' के लिए था। कंपनी ने कहा कि जून 2024 तिमाही (Q1 FY25) के लिए उसका स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट एक साल पहले की समान तिमाही के 5.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 12.7 करोड़ रुपये हो गया है। ऑपरेनल रेवेन्यु पिछले साल की इसी अवधि के 143.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 175.8 करोड़ रुपये हो गया है।

बीएसई के अनुसार, कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 131.94 है, जबकि मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) मूल्य 2.80 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 0.16 रही, जबकि इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 2.12 रहा। जून 2024 तक, प्रमोटरों के पास फर्म में 23.24 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।