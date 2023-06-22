scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीकई कंपनी के बाद अब Uber में छंटनी की मार

कई कंपनी के बाद अब Uber में छंटनी की मार

वैश्विक मंदी के डर और लागत में कटौती के नाम पर कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, बीते सप्ताह बायजू, ओएलएक्स में छंटनी की घोषणा के बाद अब उबर टेक्नोलॉजी ने वर्कफोर्स घटाने जा रही है। इससे पहले भी उबर छंटनी कर चुकी है। उबर टेक्नोलॉजीज (Uber Technologies Inc) ने बुधवार को कहा कि वह साल भर कर्मचारियों की संख्या स्थिर रखने और लागत को सुव्यवस्थित करने के प्लान के तहत अपने रिक्रूटिंग डिवीजन की 200 नौकरियों में कटौती कर रही है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 22, 2023 18:41 IST
कई कंपनी के बाद अब Uber में छंटनी की मार
कई कंपनी के बाद अब Uber में छंटनी की मार

वैश्विक मंदी के डर और लागत में कटौती के नाम पर कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, बीते सप्ताह बायजू, ओएलएक्स में छंटनी की घोषणा के बाद अब उबर टेक्नोलॉजी ने वर्कफोर्स घटाने जा रही है। इससे पहले भी Uber छंटनी कर चुकी है। उबर टेक्नोलॉजीज (Uber Technologies Inc) ने बुधवार को कहा कि वह साल भर कर्मचारियों की संख्या स्थिर रखने और लागत को सुव्यवस्थित करने के प्लान के तहत अपने रिक्रूटिंग डिवीजन की 200 नौकरियों में कटौती कर रही है।

advertisement

Also Read: Olx में 800 कर्मचारियों को झेलनी होगी छटनी की मार, अर्जेंटीना-मैक्सिको में बिज़नेस बंद

रिपोर्ट के अनुसार ताजा छंटनी उबर की भर्ती टीम के कुल कर्मचारियों का 35% है। उबर में वर्तमान में वैश्विक स्तर पर करीब 32,700 वर्कफोर्स है, इस हिसाब से ताजा छंटनी का असर वैश्विक स्तर पर कंपनी के करीब 1 फीसदी कर्मचारियों पर होगा। वहीं, टीम के हिसाब से भर्ती टीम के 35 फीसदी कर्मचारी प्रभावित होंगे। राइड शेयर कंपनी उबर ने इस साल की शुरुआत में अपने माल ढुलाई सर्विस डिवीजन से 150 कर्मचारियों की छंटनी की थी। इससे पहले उबर ने 2020 के मध्य में कोरोना महामारी की शुरुआत में अपने कर्मचारियों की संख्या में 17% की कटौती की थी। उबर की कंप्टीटर कंपनी Lift के नए सीईओ David Risher के नेतृत्व में लिफ्ट ने अप्रैल में अपने कुल वर्कफोर्स का लगभग 26% कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया था। जबकि, पिछले साल के अंत में कंपनी ने लगभग 700 कर्मचारियों की छंटनी की थी। छंटनी की वजह बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की दौड़ में अधिक मार्जिन बचाना है।

रिपोर्ट के अनुसार ताजा छंटनी उबर की भर्ती टीम के कुल कर्मचारियों का 35% है
रिपोर्ट के अनुसार ताजा छंटनी उबर की भर्ती टीम के कुल कर्मचारियों का 35% है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 22, 2023