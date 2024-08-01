scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ाररिजल्ट से पहले Zomato में लगी आग, रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा स्टॉक

रिजल्ट से पहले Zomato में लगी आग, रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा स्टॉक

फ़ूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म ज़ोमैटो अपने तिमाही परिणामों की घोषणा करने के लिए तैयार है लेकिन स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 1, 2024 12:53 IST
रिजल्ट से पहले Zomato में लगी आग,
रिजल्ट से पहले Zomato में लगी आग,

फ़ूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म ज़ोमैटो अपने तिमाही परिणामों की घोषणा करने के लिए तैयार है लेकिन स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। 

ज़ोमैटो को 3,800-4,000 करोड़ रुपये के आसपास  रेवेन्यु की रिपोर्ट करने की उम्मीद

ब्रोकरेज के अनुसार ज़ोमैटो को 3,800-4,000 करोड़ रुपये के आसपास  रेवेन्यु की रिपोर्ट करने की उम्मीद है। ब्रोकरेज के अनुमान के अनुसार शुद्ध लाभ सालाना आधार पर कई गुना बढ़कर 175-240 करोड़ रुपये हो सकता है।

advertisement

Also Read: 1अगस्त से बदले गए ये नियम, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर?

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में राजस्व वृद्धि 59% सालाना रहेगी, जो कि फूड डिलीवरी रेवेन्यु में 35% सालाना वृद्धि, हाइपर प्योर रेवेन्यु में 65% सालाना वृद्धि और ब्लिंकिट राजस्व में 125% सालाना वृद्धि के कारण होगी। ब्रोकरेज ने इस शेयर को खरीदने की रेटिंग दी है।

Also Watch: 1 August से बदल गए ये नियम, जानिए आपकी जेब पर क्या पड़ेगा इसका असर ?

ज़ोमैटो लिमिटेड के शेयरों में करीब 2% की तेजी

गुरुवार को कारोबारी सत्र के दौरान ज़ोमैटो लिमिटेड के शेयरों में करीब 2% की तेजी आई और यह 52-सप्ताह के नए उच्चतम स्तर 234 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण बढ़कर 2.05 लाख करोड़ रुपये हो गया। शेयर ने अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से अपने मूल्य में तीन गुना वृद्धि की है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 1, 2024