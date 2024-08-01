रिजल्ट से पहले Zomato में लगी आग, रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा स्टॉक

फ़ूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म ज़ोमैटो अपने तिमाही परिणामों की घोषणा करने के लिए तैयार है लेकिन स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है।

ज़ोमैटो को 3,800-4,000 करोड़ रुपये के आसपास रेवेन्यु की रिपोर्ट करने की उम्मीद

ब्रोकरेज के अनुसार ज़ोमैटो को 3,800-4,000 करोड़ रुपये के आसपास रेवेन्यु की रिपोर्ट करने की उम्मीद है। ब्रोकरेज के अनुमान के अनुसार शुद्ध लाभ सालाना आधार पर कई गुना बढ़कर 175-240 करोड़ रुपये हो सकता है।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में राजस्व वृद्धि 59% सालाना रहेगी, जो कि फूड डिलीवरी रेवेन्यु में 35% सालाना वृद्धि, हाइपर प्योर रेवेन्यु में 65% सालाना वृद्धि और ब्लिंकिट राजस्व में 125% सालाना वृद्धि के कारण होगी। ब्रोकरेज ने इस शेयर को खरीदने की रेटिंग दी है।

ज़ोमैटो लिमिटेड के शेयरों में करीब 2% की तेजी

गुरुवार को कारोबारी सत्र के दौरान ज़ोमैटो लिमिटेड के शेयरों में करीब 2% की तेजी आई और यह 52-सप्ताह के नए उच्चतम स्तर 234 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण बढ़कर 2.05 लाख करोड़ रुपये हो गया। शेयर ने अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से अपने मूल्य में तीन गुना वृद्धि की है।