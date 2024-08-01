scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारत1 अगस्त से बदले गए ये नियम, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर?

1 अगस्त से बदले गए ये नियम, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर?

आज, 1 अगस्त 2024, से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये बदलाव किस प्रकार से आपके वित्तीय और जीवनशैली पर प्रभाव डाल सकते हैं:

Advertisement
Adarsh Garg
Adarsh Garg
New Delhi ,UPDATED: Aug 1, 2024 11:45 IST
आज, 1 अगस्त 2024, से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कई महत्वपूर्ण बदलाव
आज, 1 अगस्त 2024, से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कई महत्वपूर्ण बदलाव

आज, 1 अगस्त 2024, से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये बदलाव किस प्रकार से आपके वित्तीय और जीवनशैली पर प्रभाव डाल सकते हैं:

1. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा

आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹8.50 तक महंगा हो गया है। दिल्ली में अब यह ₹1652.50 में बिक रहा है, जबकि पहले इसका दाम ₹1646 था। कोलकाता में दाम ₹1764.50 हो गया है, जो पहले ₹1756 था। मुंबई और चेन्नई में भी सिलेंडर के दाम में वृद्धि हुई है, जो आम उपभोक्ताओं के लिए एक आर्थिक चुनौती हो सकती है। हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

advertisement

Also Read: ITR Filling 2024: जानिए क्या करना चाहिए जब आपका कर्मचारी IT विभाग के पास TDS जमा ना करे

2. हवाई सफर पर बढ़ा खर्च

एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें भी आज से बढ़ गई हैं। दिल्ली में ATF की कीमत ₹97,975.72 प्रति किलोलीटर हो गई है, जबकि चेन्नई में यह ₹1,01,632.08 प्रति किलोलीटर हो गई है। इस वृद्धि के चलते हवाई सफर महंगा हो सकता है, जिससे यात्रियों को अधिक खर्च करना पड़ सकता है।

3. आईटीआर फाइलिंग पर लेट फीस

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई को समाप्त हो गई है। अब रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपए तक की लेट फीस देनी होगी, अगर आपकी सालाना आय ₹5 लाख से अधिक है। अगर आपकी आय ₹5 लाख से कम है, तो लेट फीस 1,000 रुपए होगी। यह नए नियम टैक्सपेयर्स के लिए अतिरिक्त वित्तीय बोझ का कारण बन सकते हैं।

 4. फास्टैग की KYC और अपग्रेड की जरूरत

तीन साल पुराने फास्टैग की KYC अपडेट करानी होगी, जबकि पांच साल या उससे ज्यादा पुराने फास्टैग को बदलना होगा। इसके अलावा, फास्टैग को वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर से जोड़ना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया वाहन स्वामियों के लिए अतिरिक्त समय और प्रयास की मांग कर सकती है।

 5. HDFC क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त शुल्क

HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से किराया (रेंटल ट्रांजैक्शन) भुगतान पर अब 1% चार्ज लगाया जाएगा, यदि यह थर्ड पार्टी ऐप जैसे CRED, पेटीएम, फोनपे आदि के माध्यम से किया जाए। इसके अलावा, एक ट्रांजैक्शन की सीमा ₹3,000 निर्धारित की गई है। इस बदलाव के साथ, फ्यूल ट्रांजैक्शंस पर भी 15,000 रुपए से ज्यादा की राशि पर 1% चार्ज लगेगा।

Also Watch: ITR Filing: YouTube कमाई पर टैक्स - गलती से न गवाएं अपनी मेहनत की कमाई!

6.  राजस्थान में बिजली की दरें बढ़ी

राजस्थान में बिजली की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। यूनिट दरें नहीं बदली गई हैं, लेकिन फिक्स चार्ज में वृद्धि की गई है। 

- BPL उपभोक्ताओंके लिए 50 यूनिट तक खपत पर फिक्स चार्ज ₹150 से बढ़कर ₹150 हो गया है।
-सामान्य उपभोक्ता ओं के लिए 50 यूनिट तक खपत पर फिक्स चार्ज ₹125 से बढ़कर ₹150 हो गया है।
- 150 यूनिट तक खपत पर फिक्स चार्ज ₹230 से बढ़कर ₹250 हो गया है।
- 300 यूनिट तक खपत पर फिक्स चार्ज ₹275 से बढ़कर ₹300 हो गया है।
- 500 यूनिट तक खपत पर फिक्स चार्ज ₹345 से बढ़कर ₹400 हो गया है।
- 500 यूनिट से अधिक खपत पर फिक्स चार्ज ₹400 से बढ़कर ₹450 हो गया है।
उद्योगों को अब दिन में 12 से 4 बजे के बीच बिजली इस्तेमाल पर 10% छूट मिलेगी, जबकि रात की छूट खत्म कर दी गई है।

advertisement

पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर

आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल ₹94.72 प्रति लीटर और डीजल ₹87.62 प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि मुंबई में पेट्रोल ₹106.31 और डीजल ₹94.27 प्रति लीटर है।

इन सभी बदलावों का असर विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। आपकी वित्तीय योजना और बजट में इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए समायोजन करना महत्वपूर्ण होगा।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 1, 2024