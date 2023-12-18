Yes Bank के शेयरों ने छूआ 52 वीक हाई, क्या करें निवेशक?

Yes Bank के निवेशकों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर आई। इस हफ्ते की शुरुआत के साथ ही यस बैंक के शेयर ने 52 वीक के नए उच्चतम स्तर को छु लिया। अगर आपको याद हो तो शुक्रवार को BSE पर यस बैंक के शेयर 21.93 रुपये पर बंद हुए थे जो आज बंद स्तर के मुकाबले 4.87% बढ़कर 23 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। अगर इस बैंक के स्टॉक के रिटर्न को देखें तो एक साल में ये य्टॉक 6.70 प्रतिशत बढ़ा है और 2023 में 4.48% बढ़ा है। सोमवार के कारोबारी सत्र में बैंक का मार्केट कैप बढ़कर 65,082 करोड़ रुपये हो गया। अगर आपने गौर किया हो तो यस बैंक का एक साल का बीटा 0.5 है, जो इस दौरान कम अस्थिरता यानि अनस्टेबिलिटी का संकेत दे रहा है। अगर आप टेक्निकल्स हिसाब से देखें तो स्टॉक का relative strength index यानि RSI को देखें तो ये 74.5 है. जो ये सिंगल दे रहा है कि ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। पिछले तीन महीनों में ये स्टॉक 21.88% रिटर्न दे चुका है।

अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस स्टॉक में तेजी जारी रहेगी या फिर वो उसी 19-20 के जोन में घूमता रहेगा? तो एक्सपर्ट क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। प्रभुदास लिलाधर के Technical Research Analyst शिजू कूथुपालक्कल का कहना है कि यस बैंक ने हाल ही में अपने बॉटम 15.70 रुपये से अच्छी बढ़त हासिल की है और हाल ही में डेली चार्ट पर 19 रुपये जोन के पास सपोर्ट लेते डीसेंट बुलपैक का संकेत दे रहा है। आने वाले दिनों में इसमें और सेंटीमेंट्स सुधरने के आसार हैं। उनका कहना है कि इस स्टॉक का अगला टारगेट 24.50 रुपये है और ये स्टॉक लंबी स्थिति के साथ आगे बढ़ सकता है। आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के Senior Manager - Technical Research, जिगर एस पटेल ने कहा, पिछले महीने से, यस बैंक ने काफी तेजी से मूमेंटम गेन किया है। उनका कहना है कि हमारे इंडिकेटर DMI - RSI काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। तो उनका कहना है कि कोई निवेशक इसमें खरीदारी 20-21 पर पर कर सकता है और आने वाले दिनों में इसका टागरेट 26 रुपए हो सकता है और उन्होंने स्टॉप लॉस 18 रुपये का लगाने के लिए कहा है।