JSW के मुखिया पर लगे गंभीर आरोप, कारोबारी ने कहा, आरोप झूठे

JSW Group चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर Sajjan Jindal पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिसके बाद से ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है।दरअसल सज्जन जिंदल पर रेप के आरोप लगाए गए हैं। अब ऐसे में पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सज्जन जिंदल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। BKC Police ने 30 साल की महिला की शिकायत पर सज्जन जिंदल के खिलाफ कथित दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि 24 जनवरी, 2022 को शाम करीब सात बजे की घटना है। आरोपी सज्जन जिंदल ने कथित तौर पर उसका हाथ पकड़ा और उसे बीकेसी में एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग के ऊपर बाथरूम में ले गया, जहां उसने कथित तौर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता का आरोप है कि कारोबारी ने उसका यौन शोषण भी किया। वहीं सज्जन जिंदल ने महिला के आरोपों का खंडन किया है। सज्जन जिंदल ने इन आरोपों पर क्या कहा, आइये जानते हैं? सज्जन जिंदल इन झूठे और निराधार आरोपों को खारिज करते हैं। वह पूरी जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चूंकि जांच जारी है, हम इस स्तर पर आगे कमेंट करने से बचेंगे। हम आपसे परिवार की गोपनीयता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं।

अब सवाल उठता है ये महिला कौन है? महिला की सोशल मीडिया प्रोफाइल में उसे एक अभिनेत्री बताया गया है। इस तरह की खबरें भी आई कि सज्जन जिंदल ने अचानक महिला के मोबाइल नंबर ब्लॉक कर उससे बातचीत बंद कर दिया। आरोपी के प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से होने के कारण शुरू में वह डर गई और शिकायत दर्ज नहीं कराई। लेकिन, केस दर्ज कराने के बाद आरोपी के लोगों द्वारा उस पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव भी डाला गया था। उसे रिश्वत की भी पेशकश की गई, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 376, 354 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।