Yes Bank Share Price: शेयरों में 9% का उछाल, खरीदें, होल्ड करें या बेचें?

Newsशेयर बाज़ारYes Bank Share Price: शेयरों में 9% का उछाल, खरीदें, होल्ड करें या बेचें?

बैंक के परिचालन लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 4.4% की वृद्धि हुई, जो कि वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही में 864 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही में 902 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 29, 2024 12:11 IST
यस बैंक के शेयरों में सोमवार को 9% तक की बढ़ोतरी हुई
मजबूत चौथी तिमाही के नतीजों के बाद Yes Bank के शेयरों में सोमवार को 9% तक की बढ़ोतरी हुई। सोमवार के कारोबारी सत्र की शुरुआत में बैंक के शेयर 8.98% बढ़कर 28.50 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। बैंक ने Q4FY24 के लिए 452 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो साल-दर-साल 123% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, ब्याज आय भी साल-दर-साल 20% बढ़कर 7,447.17 करोड़ रुपये हो गई।

शुद्ध ब्याज आय

उल्लेखनीय है कि यस बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) में साल-दर-साल मामूली 2% की वृद्धि देखी गई, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 2,105 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,153 करोड़ रुपये हो गई। इसके अतिरिक्त, बैंक के परिचालन लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 4.4% की वृद्धि हुई, जो कि वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही में 864 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही में 902 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

(अस्वीकरण: इस लेख में विशेषज्ञों/ब्रोकरेज द्वारा व्यक्त किए गए विचार, राय, सिफारिशें और सुझाव उनके अपने हैं और इंडिया टुडे समूह के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। किसी भी वास्तविक निवेश या ट्रेडिंग विकल्प को चुनने से पहले योग्य ब्रोकर या वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना उचित है।)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 29, 2024