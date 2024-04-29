Yes Bank Share Price: शेयरों में 9% का उछाल, खरीदें, होल्ड करें या बेचें?

मजबूत चौथी तिमाही के नतीजों के बाद Yes Bank के शेयरों में सोमवार को 9% तक की बढ़ोतरी हुई। सोमवार के कारोबारी सत्र की शुरुआत में बैंक के शेयर 8.98% बढ़कर 28.50 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। बैंक ने Q4FY24 के लिए 452 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो साल-दर-साल 123% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, ब्याज आय भी साल-दर-साल 20% बढ़कर 7,447.17 करोड़ रुपये हो गई।

शुद्ध ब्याज आय

उल्लेखनीय है कि यस बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) में साल-दर-साल मामूली 2% की वृद्धि देखी गई, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 2,105 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,153 करोड़ रुपये हो गई। इसके अतिरिक्त, बैंक के परिचालन लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 4.4% की वृद्धि हुई, जो कि वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही में 864 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही में 902 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

