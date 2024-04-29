Bank of Maharashtra Q4 Results कैसे रहे हैं? रिजल्ट्स के बाद आएगी नई तेजी?

लगातार वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऐसे में एक सरकारी बैंक के नंबर्स आ गए हैं जो 100 रुपए से कम का है। पिछले 6 महीने पहले ये स्टॉक सिर्फ 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उस लेवल से ये स्टॉक मौजूदा वक्त में 65% ऊपर आ चुका है। इस सरकारी बैंक के नंबर्स कैसे रहे हैं? आइये जानते हैं।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

तो इस सरकारी बैंक का नाम है Bank of Maharashtra। पुणे स्थित इस पब्लिक सेक्टर बैंक ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट को देखते हैं। चौथी तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 45% बढ़कर 1,218 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले इसी तिमाही में नेट प्रॉफिट 840 करोड़ रुपये था। बैंक ने इस बात की जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी है।

कुल आय

अब बात करते हैं आय की। चौथी तिमाही में बैंक की कुल आय बढ़कर 6,488 करोड़ रुपये हो गई. जबकि पिछले साल समान अवधि में ये 5,317 करोड़ रुपये थी।

NPA

किसी भी बैंक की हेल्थ चेक करने के लिए NPA को देखना बहुत जरूरी है। अगर ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो ये घटकर 1.88 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2023 के आखिरी तक 2.47% था।

नेट इंटरेस्ट

नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। देखिए आसान भाषा में समझना हो तो NII का मतलब होता है। जब एक बैंक कर्ज देकर मिलने ब्याज के जरिए कमाई करता है, उससे डिपॉजिटर के ब्याज को चुकाने के बाद जो माइनस होता है, उसे नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। 18.2% से बढ़कर ₹2,584 करोड़ आई है, जबकि पिछले साल चौथे क्वार्टर 2,187 करोड़ रुपए रहा है।

डिविडेंड

साथ ही कंपनी ने ऐलान किया है कि 31 मार्च 2024 के लिए नेट प्रॉफिट में से 1.40 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया।

एडवांस

एडवांस के मामले में बैंक ने 16.30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। टोटल एडवांस 2.03 लाख करोड़ रुपये रहे हैं जबकि पिछले साल 1.75 लाख करोड़ रुपये रहे थे। बैंक का पिछले 5 सालों का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें अगर प्रॉफिट का तो वो 23.3% रहा है।

FPO

इस बीच, बोर्ड ने फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) या राइट्स इश्यू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) इश्यू आदि के जरिये 7,500 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी. दूसरी तरफ, बैंक का Capital Adequacy Ratio वित्त वर्ष 23 के अंत में 18.07 प्रतिशत से घटकर 17.38 प्रतिशत हो गया.