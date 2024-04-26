Vedanta Q4 Results: निवेशकों के पसंदीदा स्टॉक Vedanta ने जारी किये अपने नंबर्स

तो निवेशकों के पसंदीदा स्टॉक Vedanta ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर्स जारी कर दिए हैं। ये नंबर्स कैसे हैं? इस नंबर्स के आधार पर स्टॉक में किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। क्या इस लेवल से स्टॉक और उठेगा? इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात को भी समझेंगे कि जैसे बहुत सारे स्टॉक्स में रिजल्ट्स से पहले ही रैली देखने को मिली और उसके बाद मुनाफावसूली हावी हुई। क्या वेदांतां के साथ भी वो ही स्थिति है? क्योंकि स्टॉक में पहले से ही काफी तेजी देखने को मिल चुकी है। साथ कंपनी के कर्ज को लेकर तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे।

advertisement

Vedanta

Anil Agarwal की स्वामित्व वाली कंपनी Vedanta ने कारोबारी साल 2024 की जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बीते कल बाजार बंद होने से ठीक पहले मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। सबसे पहले टोटल इनकम को देखें तो चौथे क्वार्टर में कंपनी की आय 35,509 करोड़ रुपए आई है। वहीं तीसरे क्वार्टर में 36,320 करोड़ रुपए रहा है। अगर पिछले साल के चौथे क्वार्टर की बात की जाए तो यहां आय 37,930 करोड़ रही है। तो क्वार्टर या फिर साल दर साल के आधार पर इनकम में कमी आई है। करीब-करीब 6.4% की गिरावट देखने को मिली है। कुल खर्चों की बात की जाए, इस वित्त वर्ष 2024 के चौथे क्वार्टर में टोटल एक्सपेंस 31,899 करोड़ रुपए रहा है। जबकि पिछले क्वार्टर में 32,215 करोड़ और वित्त वर्ष 2023 के चौथे क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये 33,041 करोड़ रहा है।

कारोबारी साल 2024

कारोबारी साल 2024 की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा घटकर ₹1369 करोड़ पर लुढ़क चुका है। सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में 27.21% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले कारोबारी साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹1881 करोड़ पर आ चुका है। नतीजे जारी होने के बाद यह स्टॉक करीब आधे फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ। सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे और आय में गिरावट दिखी है. आय और कामकाजी मुनाफे में भी गिरावट देखने को मिली।

Also Read: Tech Mahindra Q4 Results : शुद्ध लाभ में 41% की गिरावट, अंतिम लाभांश घोषित

EBITDA

अब बात करते हैं EBITDA की। कंपनी का कामकाजी मुनाफा यानी EBITDA ₹8,768 करोड़ रहा. पिछले कारोबारी साल की समान तिमाही में यह ₹9459 करोड़ पर था। सालाना आधार पर इसमें 7.3% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं EBITDA Margin की बात की जाए तो यहां पर भी गिरावट दर्ज की गई है। कारोबारी साल 2024 की मार्च तिमाही में EBITDA मार्जिन 24.7% रही। जबकि, पिछले कारोबारी साल की समान तिमाही में यह 24.9% पर थी. जबकि, इसे 24.3% रहने का अनुमान था।

कंपनी के लिए कर्ज

कंपनी के लिए कर्ज सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था, तो कर्ज के मोर्चे पर Net debt 56,338 करोड़ रुपए रहा है। अगर QoQ आधार पर देखें तो 10% की कटौती देखने को मिली है। जबकि पिछले साल ये नंबर्स काफी ज्यादा थे। यानि अगर साल दर साल के आधार पर करेंगे कर्ज बढ़ा है जबकि क्वार्टर आधार पर नंबर घटे हैं। वहीं कंपनी के कैश फ्लो को देखें तो क्वार्टर आधार पर 131% बढ़कर ₹ 9,948 करोड़ हो गया है।

advertisement

रिजल्ट्स

रिजल्ट्स कैसे रहे हैं तो इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात की Mahesh M. Ojha, AVP Research, Hensex Securities से। उनका कहना है कि कंपनी के पास काफी इन्वेंट्री है, जिसके वजह से कंपनी मजबूत स्थिति में है। अगर 5 से 6 महीने के आधार पर देखें तो स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। उनका कहना है कि क्वार्टर आधार पर नंबर अच्छे है, हालांकि सालाना आधार पर स्थिति खास नहीं दिख रही है। चाहे तो निवेशक मुनाफावसूली कर सकते हैं।

स्टॉक की चाल

स्टॉक की चाल देखें तो वेदांता ने निवेशकों को एक महीने में 42% का रिटर्न दिया।कंपनी का मार्केट कैप 1.41 लाख करोड़ रुपए है। वहीं कंपनी का शेयर पिछले छह महीने में 78.56% बढ़ा है। पिछले एक साल की बात करें तो इसने 37.22% का रिटर्न दिया है।