scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारTech Mahindra Q4 Results : शुद्ध लाभ में 41% की गिरावट, अंतिम लाभांश घोषित

Tech Mahindra Q4 Results : शुद्ध लाभ में 41% की गिरावट, अंतिम लाभांश घोषित

टेक महिंद्रा के बोर्ड ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 5 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 28 रुपये (560%) का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 25, 2024 18:34 IST
टेक महिंद्रा ने मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में शुद्ध लाभ में 41% की गिरावट दर्ज की
टेक महिंद्रा ने मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में शुद्ध लाभ में 41% की गिरावट दर्ज की

Tech Mahindra ने मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में शुद्ध लाभ में 41% की गिरावट दर्ज की। मार्च 2023 तिमाही में 1125 करोड़ रुपये के मुकाबले पिछली तिमाही में शुद्ध लाभ घटकर 664.2 करोड़ रुपये रह गया। आईटी फर्म की प्रति शेयर आय वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही के 12.67 रुपये के मुकाबले चौथी तिमाही में घटकर 7.48 रुपये रह गई।

advertisement

Also Read: New Plan: Jio Cinema देगा Netflix और Amazon Prime को टक्कर

टेक महिंद्रा के शेयर

टेक महिंद्रा के शेयर बीएसई पर 0.34% बढ़कर 1190.10 रुपये पर बंद हुआ। आईटी और सॉफ्टवेयर सेवा फर्म का मार्केट कैप बढ़कर 1.16 लाख करोड़ रुपये हो गया। बीएसई पर फर्म के कुल 0.64 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 7.53 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। गुरुवार को बाजार खुलने के बाद आय की घोषणा की गई। वार्षिक आधार पर, परिचालन से राजस्व वित्त वर्ष 2024 में 2.43% घटकर 51,995 करोड़ रुपये रह गया, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 53,290.2 करोड़ रुपये था।

पिछले वित्त वर्ष में शुद्ध लाभ

पिछले वित्त वर्ष में शुद्ध लाभ 50.66% घटकर 2,461 करोड़ रुपये रह गया, जबकि वित्त वर्ष 23 में यह 4857 करोड़ रुपये था।
टेक महिंद्रा के बोर्ड ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 5 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 28 रुपये (560%) का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 25, 2024