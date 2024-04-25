New Plan: Jio Cinema देगा Netflix और Amazon Prime को टक्कर

दिग्गज कारोबारी Mukesh Ambani की कंपनी Reliance के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Jio Cinema को लेकर काफी बड़ी खबर आई है। अगर आप भी जियो सिनेमा ऐप या OTT पर IPL मैच का प्रसारण फ्री में देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। इतना ही नहीं इस खबर को आपको दो नजरिये से समझने की जरूरत है। जियो सिनेमा, अपने यूजर्स के लिए नया सब्सक्रिप्शन प्लान लाने जा रहा है। जियो सिनेमा ने इसको लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। जब से ये जियो सिनेमा अपने नए सब्सक्रिप्शन प्लान सोशल मीडिया में आयी है, तब से ऐसी चर्चा चल रही है कि इसमें जियो सिनेमा में यूजर्स को अब ऐड फ्री एक्सपीरिएंस भी मिलने जा रहा है। ऐसे में लोग यह अंदाजा लगा रहे हैं कि जियो प्लेटफॉर्म पर IPL देखने के लिए अब लोगों से पैसे वसूले जा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन-कौन से प्लान लॉन्च होने जा रहे हैं? और ऐसा कहा जा रहा है कि ये मार्केट का सबसे सस्ता प्लान है।

जियो सिनेमा

जियो सिनेमा ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि लोग वीडियो के बीच-बीच में दिखाए जा रहे विज्ञापनों से परेशान हैं और ये लोग विज्ञापन देख-देखकर थक चुके हैं। ऐसे में कंपनी 25 अप्रैल को एक नया ऐड-फ्री सब्सक्रिप्शन ला रही है। इसमें एक फैमिली प्लान भी शामिल होगा। सबसे पहले मौजूदा वक्त के प्लान्स को समझ लेते हैं। जियो सिनेमा की तरफ से दो प्लान्स को रोलआउट किया गया है। जियो सिनेमा का बेसिक प्लान 99 रुपये में आता है, जबकि एनुअल प्लान 999 रुपये में आता है। इस प्लान्स में यूजर्स को हॉलिवुड कंटेंट के साथ चुनिंदा मूवी और शोज का एक्सेस मिलता है। इस प्लान में यूजर्स एक बार में चार डिवाइस पर ऐप यूज कर सकते हैं।

नए प्लान

अब बात करते हैं नए प्लान के बारे में, जियो सिनेमा ने यहां दो तरह के फैमिली प्लान लॉन्च किए हैं। इस प्लान की कीमत सिर्फ 29 रुपये प्रति महीना है और दूसरे प्लान की कीमत 89 रुपए प्रति महीना। यानि 29 रुपए को देखें तो हर रोज 0.97 चुकाना होगा। Netflix का मंथली प्लान 149 रुपए का है, बेसिक प्लान 199 रुपए। वहीं Amazon Prime की बात की जाए तो हर महीने का प्लान ₹ 299 रुपए है। हर रोज के हिसाब से Netflix 4.97 रुपए और Amazon Prime 9.97 रुपए चुकाने होते हैं। वहीं ZEE 5 के प्लान को देखें तो इसके 6 महीने का प्लान 699 रुपए है। यानि हर महीने के हिसाब से करीब 116 रुपए। वहीं एक साल का प्लान 899 रुपए है यानि एक महीने के हिसाब से 74 रुपए होता है।

अब बात करते हैं, इस प्लान की खासियतों के बारे में

स्पोर्ट्स और लाइव कंटेंट या दूसरी चीजों को बिना एड के देख सकेंगे, यानि इसमें किसी भी तरह का कोई भी एड नहीं होगा। इस प्लान के तहत यूज़र्स सभी प्रीमियम कंटेंट को देख सकते हैं। इस प्लान के जरिए यूज़र्स एक टाइम पर एक ही डिवाइस में सभी प्रीमियम कंटेंट को देख पाएंगे। इस प्लान के जरिए यूजर्स 4K क्वालिटी तक में सभी प्रीमियम कंटेंट का आनंद ले पाएंगे। इस प्लान के जरिए यूज़र्स जियो सिनेमा पर मौजूद तमाम कंटेंट को कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस प्लान के साथ भी यूज़र्स ऊपर बताए गए सभी बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। ऊपर वाले प्लान और इस प्लान में सिर्फ एक अंतर है कि 89 रुपए प्रति महीना वाले प्लान में यूज़र्स को एक साथ 4 डिवाइस में सभी प्रीमियम कंटेंट देखने का फायदा मिलता है। इस प्लान के जरिए यूज़र्स प्रीमियम प्लान के बेनिफिट्स 4 डिवाइस में एक साथ उठा सकते हैं, जबकि 29 रुपये प्लान में सिर्फ एक डिवाइस में बेनिफिट्स मिल पाएंगे।