scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारReliance Share: क्या आपको चौथी तिमाही के नतीजों के बाद रिलायंस के शेयर खरीदने चाहिए?

Reliance Share: क्या आपको चौथी तिमाही के नतीजों के बाद रिलायंस के शेयर खरीदने चाहिए?

वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने आरआईएल पर अपना लक्ष्य मूल्य 3,140 रुपये से बढ़ाकर 3,380 रुपये कर दिया है, जिसमें वित्त वर्ष 25 में अनुमानित 14% ईबीआईटीडीए वृद्धि का हवाला दिया गया है, जिसमें टैरिफ बढ़ोतरी से प्रेरित जियो का महत्वपूर्ण योगदान होने की उम्मीद है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 23, 2024 12:53 IST
मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सपाट खुलने के बाद RIL के शेयरों में मामूली गिरावट आई
मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सपाट खुलने के बाद RIL के शेयरों में मामूली गिरावट आई

मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सपाट खुलने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के शेयरों में मामूली गिरावट आई। तेल से लेकर दूरसंचार क्षेत्र तक के कारोबार से जुड़ी इस कंपनी ने कल वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए, जिसमें शुद्ध लाभ में लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई। सुबह 11.52 बजे आरआईएल के शेयर 0.63% गिरकर 2,942.05 रुपये पर थे
हालांकि शुद्ध लाभ में गिरावट आई, लेकिन चौथी तिमाही का प्रदर्शन मोटे तौर पर विश्लेषकों की उम्मीदों के अनुरूप रहा। ऐसा तेल-से-रसायन (O2C) कारोबार में सुधार के कारण हुआ।

advertisement

Also Read: Reliance Industries Results: तिमाही मुनाफा स्थिर, सालाना आय 69,621 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची

ब्रोकरेज फर्म आरआईएल पर उत्साहित

परिणामों के बाद, अधिकांश ब्रोकरेज फर्मों ने पूंजीगत व्यय में कमी और दूरसंचार शुल्क वृद्धि की संभावना के बारे में सकारात्मक प्रबंधन टिप्पणी का हवाला देते हुए आरआईएल के लिए अपने लक्ष्य मूल्य में वृद्धि की है। एमके ग्लोबल ने एक नोट में बताया कि मार्च तिमाही में आरआईएल के पूंजीगत व्यय में भारी गिरावट आई है और उसका मानना है कि "नई ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल से 1.2 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय आगे भी जारी रहेगी।"ब्रोकरेज फर्म ने कहा, "प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को देखते हुए हम जियो की टैरिफ बढ़ोतरी को लेकर सकारात्मक हैं, जबकि तेल एवं गैस तथा खुदरा क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी।" ब्रोकरेज ने “जियो में उच्च लाभप्रदता (एआरपीयू के कारण) और मार्च 26ई तक रोल-ओवर” का हवाला देते हुए, वित्त वर्ष 25-26ई की आय में 2-5% की वृद्धि की है और एसओटीपी आधारित लक्ष्य मूल्य को 8% बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। एमके ग्लोबल ने अपने नोट में कहा, "आरआईएल स्थिर आय और सकारात्मक एफसीएफएफ के साथ अच्छी स्थिति में है; नई ऊर्जा भी शुरू होनी चाहिए।" ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने आरआईएल पर अपना लक्ष्य मूल्य 3,140 रुपये से बढ़ाकर 3,380 रुपये कर दिया है, जिसमें वित्त वर्ष 25 में अनुमानित 14% ईबीआईटीडीए वृद्धि का हवाला दिया गया है, जिसमें टैरिफ बढ़ोतरी से प्रेरित जियो का महत्वपूर्ण योगदान होने की उम्मीद है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 23, 2024