Reliance Industries Results: तिमाही मुनाफा स्थिर, सालाना आय 69,621 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची

Reliance Industries Limited ने सोमवार को अपने नतीजे पेश किए ।कंपनी के नतीजों में कंपनी की आय रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, तेल से लेकर दूरसंचार और खुदरा समूह का समेकित शुद्ध लाभ 2023-24 वित्त वर्ष की जनवरी-मार्च तिमाही में 18,951 करोड़ रुपये या 28.01 रुपये प्रति शेयर रहा, जबकि एक साल पहले यह 19,299 करोड़ रुपये या 28.52 रुपये प्रति शेयर था। हालांकि, अक्टूबर-दिसंबर अवधि में 17,265 करोड़ रुपये की तुलना में तिमाही-दर-तिमाही लाभ अधिक था।

वित्त वर्ष

पूरे वित्त वर्ष 2024 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) के लिए, रिलायंस ने पिछले वित्त वर्ष में 66,702 करोड़ रुपये की आय की तुलना में 69,621 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया। रिलायंस वित्त वर्ष 2024 में 10 लाख करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली पहली भारतीय कंपनी भी बन गई, जब परिचालन से राजस्व 2022-23 में 9.74 लाख करोड़ रुपये से 2.6% बढ़ा। कंपनी का परिचालन से राजस्व लगभग 11 प्रतिशत बढ़कर 2.64 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

जियो

जियो ने वित्त वर्ष 23 में 19,124 करोड़ रुपये की तुलना में 21,424 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया। खुदरा व्यवसाय से लाभ 11.7% बढ़कर 2,698 करोड़ रुपये हो गया क्योंकि स्टोर की संख्या 18,774 से बढ़कर 18,836 हो गई। अक्टूबर-दिसंबर 2023 में स्टोर फुटफॉल 282 मिलियन से घटकर 272 मिलियन हो गया, लेकिन जनवरी-मार्च 2023 में दर्ज 219 मिलियन से अधिक था। तेल और गैस ईबीआईटीडीए 47.5% बढ़कर 5,606 करोड़ रुपये हो गया क्योंकि अधिक गैस वॉल्यूम ने आंशिक रूप से कम कीमत प्राप्ति की भरपाई की। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में फर्म का प्रमुख केजी-डी6 ब्लॉक अब प्रति दिन लगभग 30 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर गैस और 23,000 बैरल प्रति दिन तेल/कंडेनसेट का उत्पादन कर रहा है। कंपनी ने कहा कि उसका बकाया कर्ज दिसंबर के अंत में 3.11 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.24 लाख करोड़ रुपये हो गया। हाथ में नकदी के हिसाब से, 31 मार्च को 1.16 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध ऋण एक साल पहले 1.25 लाख करोड़ रुपये से कम था।