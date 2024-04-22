scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारZomato Share Price: प्लेटफॉर्म फीस बढ़ने के बाद शेयरों में उछाल

Zomato Share Price: प्लेटफॉर्म फीस बढ़ने के बाद शेयरों में उछाल

20 अप्रैल से प्रभावी, प्लेटफ़ॉर्म शुल्क में बढ़ोतरी होगी, जो 4 रुपये से बढ़कर 5 रुपये प्रति ऑर्डर हो जाएगा, जो 25% की वृद्धि को दर्शाता है। ज़ोमैटो के प्रवक्ता ने कहा, "ये व्यावसायिक निर्णय हैं जो हम समय-समय पर विभिन्न कारकों के आधार पर लेते हैं।"

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 22, 2024 14:52 IST
सोमवार को ज़ोमैटो के शेयरों में बढ़ोतरी देखने को मिली
सोमवार को ज़ोमैटो के शेयरों में बढ़ोतरी देखने को मिली

सोमवार को Zomato के शेयरों में बढ़ोतरी देखने को मिली जब कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने का ऐलान कर दिया। शुरुआती कारोबार में कंपनी के शेयर करीब 2% बढ़कर 192.8 रुपये पर पहुंच गए। दोपहर 12.32 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर कंपनी के शेयर 1.43% बढ़कर 191.90 रुपये पर थे।

advertisement

Also Read:Tata Group का कौन सा स्टॉक देगा तगड़ा रिटर्न? ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस UBS हुआ फिदा

प्लेटफ़ॉर्म शुल्क में बढ़ोतरी

20 अप्रैल से प्रभावी, प्लेटफ़ॉर्म शुल्क में बढ़ोतरी होगी, जो 4 रुपये से बढ़कर 5 रुपये प्रति ऑर्डर हो जाएगा, जो 25% की वृद्धि को दर्शाता है। ज़ोमैटो के प्रवक्ता ने कहा, "ये व्यावसायिक निर्णय हैं जो हम समय-समय पर विभिन्न कारकों के आधार पर लेते हैं।"
प्लेटफॉर्म शुल्क में वृद्धि मुख्य रूप से ज़ोमैटो के मुख्य बाजारों में लागू होगी, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ शामिल हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 22, 2024