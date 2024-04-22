Zomato Share Price: प्लेटफॉर्म फीस बढ़ने के बाद शेयरों में उछाल

सोमवार को Zomato के शेयरों में बढ़ोतरी देखने को मिली जब कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने का ऐलान कर दिया। शुरुआती कारोबार में कंपनी के शेयर करीब 2% बढ़कर 192.8 रुपये पर पहुंच गए। दोपहर 12.32 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर कंपनी के शेयर 1.43% बढ़कर 191.90 रुपये पर थे।

प्लेटफ़ॉर्म शुल्क में बढ़ोतरी

20 अप्रैल से प्रभावी, प्लेटफ़ॉर्म शुल्क में बढ़ोतरी होगी, जो 4 रुपये से बढ़कर 5 रुपये प्रति ऑर्डर हो जाएगा, जो 25% की वृद्धि को दर्शाता है। ज़ोमैटो के प्रवक्ता ने कहा, "ये व्यावसायिक निर्णय हैं जो हम समय-समय पर विभिन्न कारकों के आधार पर लेते हैं।"

प्लेटफॉर्म शुल्क में वृद्धि मुख्य रूप से ज़ोमैटो के मुख्य बाजारों में लागू होगी, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ शामिल हैं।