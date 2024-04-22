scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारTata Group का कौन सा स्टॉक देगा तगड़ा रिटर्न? ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस UBS हुआ फिदा

Tata Group का कौन सा स्टॉक देगा तगड़ा रिटर्न? ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस UBS हुआ फिदा

टाटा ग्रुप की कंपनी Voltas के शेयरों में पिछले 6 महीने में 67% से ज्यादा का उछाल आया है। कंपनी के शेयर 23 अक्टूबर 2023 को 818 रुपये पर थे। वहीं, इस साल अब तक वोल्टॉस के शेयरों में 40 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 22, 2024 14:26 IST
ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस UBS ने वोल्टॉस के शेयरों की रेटिंग को न्यूट्रल से अपग्रेड करके Buy की है
ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस UBS ने वोल्टॉस के शेयरों की रेटिंग को न्यूट्रल से अपग्रेड करके Buy की है

आज हम Tata Group के एक ऐसे शेयर पर चर्चा करने जा रहे हैं। जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये स्टॉक निवेशकों को धमाकेदार रिटर्न दे सकता है। कौन सा है ये स्टॉक? आखिर इस तरह की तेजी के पीछे कौन से फंडामेंटली लॉजिक दिए जा रहे हैं? तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि टाटा ग्रुप की जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो है Voltas। इस कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। यहां तक के वोल्टॉस के शेयर सोमवार को इंट्रा डे के दौरान 6.50% की तेजी देखने को मिली और स्टॉक 1387 रुपये पर पहुंचता हुआ दिखा। अगर इस स्टॉक का 52-wk high देखें तो 1,395 रुपए है यानि ये अपने 52 वीक के बेहद करीब है। 

advertisement

स्टॉक में तेजी की वजह

अब जानते हैं इस स्टॉक में तेजी की वजह क्या है? देखिए ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस UBS ने कंपनी पर रिपोर्ट जारी की है और शेयरों की रेटिंग अपग्रेड की है, इतना ही नहीं सोचिए इस ब्रोकरेज अपने टारगेट को डबल कर दिया है और उसी के बाद से शेयर में तेज उछाल देखने को मिला है। यूबीएस ने Voltas के शेयर खरीदने को कहा है। पहले आपको स्टॉक से जुड़े टारगेट के बारे में बताते हैं, फिर बताएंगे इस तेजी के पीछे की दलीलें।

ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस UBS

ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस UBS ने वोल्टॉस के शेयरों की रेटिंग को न्यूट्रल से अपग्रेड करके Buy की है। ब्रोकरेज हाउस ने वोल्टॉस के शेयरों के टारगेट प्राइस को भी दोगुना से ज्यादा बढ़ा दिया है। UBS ने वोल्टॉस के शेयरों के लिए 1800 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। पहले, कंपनी के शेयरों के लिए 885 रुपये का टारगेट दिया था। करंट शेयर प्राइस के मुकाबले वोल्टॉस के शेयरों में 38% का उछाल आ सकता है। 

Also Read: Stocks to Watch Today: Vodafone Idea, Yes Bank, Jio Financials, IREDA, Hindustan Copper के शेयरों में हलचल

यूबीएस आखिर टाटा के शेयर पर फिदा क्यों

अब जानते हैं कि ब्रोकरेज हाउस यूबीएस आखिर टाटा के शेयर पर फिदा क्यों है? ब्रोकरेज के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में रूम AC सेगमेंट में वोल्टास की बाजार में हिस्सेदारी बढ़कर 23 प्रतिशत पर पहुंच सकती है। ब्रोकरेज का कहना है कि वोल्टास इस सेगमेंट में अपने सप्लाई चेन पर सफलतापूर्वक काम किया है और इसने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी बेहतर किया है। इसके अलावा वोल्टबेक ज्वाइंट वेंचर का भी मार्केट शेयर बढ़ सकता है और वित्त वर्ष 2026 में ये ब्रेक इवन की स्थिति में पहुंच सकती है, जिससे कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। सेल्स में बढ़ोतरी के चलते 10 हजार करोड़ का मुनाफा दर्ज हो सकता है।

Voltas के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी Voltas के शेयरों में पिछले 6 महीने में 67 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। कंपनी के शेयर 23 अक्टूबर 2023 को 818 रुपये पर थे। वहीं, इस साल अब तक वोल्टॉस के शेयरों में 40 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में वोल्टॉस के शेयर 29 पर्सेंट के करीब चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1373.20 रुपये है। वहीं, वोल्टॉस के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 745 रुपये है।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 22, 2024