Stocks to Watch Today: Vodafone Idea, Yes Bank, Jio Financials, IREDA, Hindustan Copper के शेयरों में हलचल

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड, इरेडा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (जेएफएस), नाल्को, टाटा स्टील और सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कुछ ऐसे शेयर थे जो सोमवार के कारोबार में एनएसई वॉल्यूम में सबसे ऊपर रहे। यानि शेयरों में सबसे ज्यादा हलचल देखी जा रही है। एनएसई-सूचीबद्ध सक्रिय शेयरों के आंकड़ों से पता चलता है कि HDFC Bank टर्नओवर तालिका में सबसे आगे रहा।

वोडाफोन आइडिया के शेयर

वोडाफोन आइडिया के शेयर एनएसई पर 3.31% गिरकर 12.50 रुपये पर आ गए। टेलीकॉम स्टॉक में 671 करोड़ रुपये के 54,10,52,802 शेयर हाथ बदले। इसके बाद यस बैंक का स्थान रहा, जिसके 225 करोड़ रुपये के 9,27,68,949 शेयर हाथ बदले। यह शेयर 1.88 प्रतिशत बढ़कर 24,40 रुपये पर पहुंच गया। यस बैंक के शेयर आज तब चर्चा में रहे, जब बैंक ने सीए बास्क के पास मौजूद वारंट को इक्विटी शेयरों में बदल दिया। इसके अलावा, बैंक ने कहा कि उसे वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2014 के लिए 284.21 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड मिलेगा।

इरेडा

इरेडा के शेयर 8.4% बढ़कर 174.20 रुपये पर पहुंच गए, क्योंकि 745 करोड़ रुपये के 4,30,20,153 शेयरों का कारोबार हुआ। पिछले साल की समान तिमाही में 253.62 करोड़ रुपये के मुकाबले शुद्ध लाभ 33% बढ़कर 337.38 करोड़ रुपये हो गया, जिससे शेयर में उछाल आया।

हिंदुस्तान कॉपर के शेयर

हिंदुस्तान कॉपर के शेयर 5.26% बढ़कर 383.25 रुपये पर पहुंच गए, क्योंकि 1,100 करोड़ रुपये के 2,86,05,988 शेयरों का कारोबार हुआ। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सुबह के नोट में सुझाव दिया कि आपूर्ति संबंधी चिंताओं और चीनी मांग की बढ़ती संभावनाओं के बीच तांबे की कीमतें दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज

मार्च तिमाही के नतीजों के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर 3.57 फीसदी बढ़कर 383.30 रुपये पर पहुंच गए। 1,065 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 2,79,78,704 JFS शेयरों का कारोबार हुआ।

नाल्को लिमिटेड

नाल्को लिमिटेड ने 2,59,64,210 शेयरों का वॉल्यूम दर्ज किया, जबकि टाटा स्टील ने 2,02,10,393 शेयरों का वॉल्यूम दर्ज किया। दोनों धातु शेयरों में 0.7% तक की बढ़त दर्ज की गई।

सुजलॉन एनर्जी

सुजलॉन एनर्जी के शेयर 2.29% बढ़कर 40.25 रुपये पर पहुंच गए। मार्च तिमाही के लिए, आनंद राठी को उम्मीद है कि सुजलॉन एनर्जी 283% बढ़कर 262.20 करोड़ रुपये का समायोजित लाभ दर्ज करेगी। बिक्री में सालाना आधार पर 52.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा रही है, जो 2,581.70 करोड़ रुपये है। एबिटा मार्जिन दिसंबर में 15.9% और पिछले साल की समान तिमाही में 13.7% के मुकाबले 12.6% पर रहने की उम्मीद है।

एनएसई

एनएसई पर एनटीपीसी, गेल, एनएचपीसी, जयप्रकाश एसोसिएट्स, पीएनबी और जोमैटो कुछ अन्य स्टॉक हैं जिनके शेयर मूल्य और वॉल्यूम दोनों में बढ़ोतरी देखी गई।

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

टर्नओवर के मामले में, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड चार्ट में सबसे आगे रहा, क्योंकि 1,576 करोड़ रुपये के बैंक शेयरों का कारोबार हुआ। नुवामा ने 1,760 रुपये का लक्ष्य सुझाया। हालांकि यह दीर्घकालिक फ्रैंचाइज़ मूल्य को देखता है, लेकिन इसका मानना है कि अल्पकालिक मूल्य प्रदर्शन तिमाही आय की स्थिरता से प्रेरित होगा। यह उम्मीद करता है कि तिमाही आय में अस्थिरता कुछ समय तक बनी रहेगी जेएफएस, हिंदुस्तान कॉपर, अदानी पोर्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, वोल्टास और आईआरईडीए एनएसई पर कारोबार चार्ट में अग्रणी कुछ अन्य स्टॉक थे।