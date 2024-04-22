Reliance के निवेश वाली कंपनी Alok Industries के Q4 नंबर्स कैसे रहे?

Alok Industries के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ गए हैं। ये रिजल्ट्स कैसे हैं? क्योंकि पिछले कुछ वक्त पहले इसमें बंपर तेजी देखने को मिल रही थी। Reliance Industries के ₹3,300 करोड़ के निवेश के बाद आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। बहुत सारे निवेशक ये भी मान कर बैठ जाते हैं कि रिलायंस ने निवेश किया है तो स्टॉक को फुर्ररर होगा ही। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का हमेशा कहना होता है कि स्टॉक में निवेश फंडामेंटल्स के आधार पर होना चाहिए। तो चलिए इसके रिजल्ट्स को लेकर चर्चा कर लेते हैं। आपको बता 2020 में, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने JM फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन के साथ ज्वाइंट यानि संयुक्त रूप से लैंडर्स के लोन को न चुकाने के एवज में किए जाने वाले insolvency और bankruptcy प्रक्रिया में हिस्सा लिया और RIL ने पास कंपनी की 40% हिस्सेदारी और JM फाइनेंशियल ARC के पास ने कंपनी की 34.99% हिस्सेदारी ली। इसके बिजनेस मॉडल को आपको समझाएंगे लिकन पहले रिजल्ट्स देख लेते हैं।

टेक्सटाइल कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। Q4 में कंपनी के नुकसान में कमी आई है. हालांकि, अभी भी ये 200 करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। जबकि पिछले क्वार्टर में ये नुकसान 299 करोड़ था तो चोथे क्वार्टर में 206 करोड़ रुपए रहा है। ये तो हुआ क्वार्टर आधार पर। अगर सालाना आधार पर कंपेयर करें तो वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का घाटा 878 करोड़ रुपए से घटकर 848 करोड़ रुपए आ गया है। वहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इस मोर्चे पर कंपनी के लिए ये तिमाही अच्छी नहीं रही है। कंपनी के कुल आय में सालाना आधार पर छह फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में ये 1,518 करोड़ रुपए था जबकि चौथे क्वार्टर में ये 1,435 करोड़ रुपए रहा है।

वित्त वर्ष 2024

यही नहीं, वित्त वर्ष 2024 में भी कंपनी की टोटल इनकम में गिरावट आई है. मार्च में खत्म हुए FY24 में कंपनी की कुल इनकम 5532 करोड़ रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2023 में 7053 करोड़ रुपए थी। कंपनी के कामकाजी मुनाफे यानि EBIDTA की बात की जाए तो 20.89 करोड़ रुपए रहा है जबकि सालाना आधार पर ये 84.89 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी के पाल कुल एसेट्स 7,135 करोड़ रुपए के हैं।

शेयर बाजार को दी जानकारी

शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक कंपनी की कुल देनदारी 794 करोड़ रुपए अधिक है। हालांकि, कंपनी का मानना है कि मार्केट की स्थिति सुधर रही है. फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के तहत कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 1750 करोड़ रुपए का लोन एक्सिस बैंक और 1700 करोड़ रुपए का लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया है।

टेक्सटाइल इंडस्ट्री

अब बात करते हैं। कंपनी के बिजनेस की। 1986 में कंपनी स्टेबलिश हुई थी। कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लिडिंग कंपनियों में से एक हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कपास यानि कॉटन और पॉलिएस्टर दोनों क्षेत्रों में इसकी मजबूत उपस्थिति है। कपास सेगमेंट में, कंपनी कताई यानि स्पिनिंग से लेकर बुनाई यानि विविंग, प्रोसेसिंग, तैयार कपड़े, बेडशीट, तौलिए और गारमेंट्स को इंटीगेट करते है। पॉलिएस्टर में भी, कंपनी पूरी तरह से एकीकृत है, निरंतर पॉलिमराइजेशन प्लांट से लेकर चिप्स, POY, FDY, DTY का प्रोडक्शन करती है। कंपनी के पास एक बड़ा ग्राहक आधार है जिसमें भारत और कनवर्टर देशों, जिसमें मुख्य रूप से टेक्सटाइन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे बांग्लादेश, वियतनाम और श्रीलंका) में घरेलू और विदेशी खुदरा विक्रेता, ब्रांड का काम शामिल है।