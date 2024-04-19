Infosys Results: चौथी तिमाही में 30% बढ़कर 7,969 करोड़ रुपये हुआ मुनाफा

आईटी कंपनी Infosys ने गुरुवार को कहा कि मार्च 2024 तिमाही में उसका समेकित लाभ 30% बढ़कर 7,969 करोड़ रुपये हो गया। फाइलिंग के अनुसार, कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 6,128 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था। तिमाही के दौरान इंफोसिस का समेकित राजस्व एक साल पहले की समान तिमाही के 37,441 करोड़ रुपये से 1.3 प्रतिशत बढ़कर 37,923 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी को वित्त वर्ष 25 के लिए स्थिर मुद्रा में 1-3 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि और 20-22 प्रतिशत के परिचालन मार्जिन की उम्मीद है।

इंफोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख

इंफोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख ने कहा कि कंपनी के वित्त वर्ष 25 में बदलाव के साथ डिजिटल परिवर्तन कार्य पर विवेकाधीन खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पारेख ने कहा, "अगले साल के लिए विकास मार्गदर्शन इस साल के मुकाबले अधिक है। अंतर छोटा है। जैसे-जैसे हम उद्योगों में जाते हैं, हम देखते हैं कि वित्तीय सेवाओं में पिछले साल की तुलना में अगले साल बेहतर परिदृश्य देखने को मिलेगा।" उन्होंने कहा, "इस साल विनिर्माण क्षेत्र में धीमी वृद्धि होगी। विवेकाधीन खर्च, डिजिटल काम के समान बने रहने, लागत दक्षता और समेकन पर अधिक ध्यान देने के दृष्टिकोण को देखते हुए, हमने राजस्व वृद्धि मार्गदर्शन बनाया है।" वित्त वर्ष 24 के लिए 4 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच के दृष्टिकोण की तुलना में वृद्धि अनुमान कम है।

तिमाही के दौरान

इंफोसिस ने रिपोर्ट की गई तिमाही के दौरान 20.1% और वित्त वर्ष 24 में 20.7% का परिचालन मार्जिन दर्ज किया। मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 23 में दर्ज 24,095 करोड़ रुपये से 8.9% बढ़कर 26,233 करोड़ रुपये हो गया। परिचालन से वार्षिक आय वित्त वर्ष 24 में 4.7% बढ़कर 1,53,670 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 1,46,767 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 23 के अंत में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 3,43,234 से 7.5% घटकर 3,17,240 रह गई। "जब हमने शुरुआत की थी, तब हम प्रशिक्षुओं सहित 77% उपयोग पर थे। उस समय विकास का माहौल अलग था। हमारा उपयोग 82-83% हो गया है।

वित्त वर्ष 2024

वित्त वर्ष 2024 में इंफोसिस के बड़े सौदों का कुल अनुबंध मूल्य 17.7 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो अब तक का सबसे अधिक था, जिसमें 52 प्रतिशत शुद्ध नए थे। "हमने 2023-2024 में अब तक का सबसे अधिक बड़ा सौदा मूल्य दिया। यह ग्राहकों के हमारे प्रति मजबूत भरोसे को दर्शाता है। जनरेटिव एआई में हमारी क्षमताओं का विस्तार जारी है। हम क्लाइंट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और कस्टमर सपोर्ट पर प्रभाव के साथ बड़े लैंग्वेज मॉडल का लाभ उठा रहे हैं," पारेख ने कहा।

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 24 के दौरान जीते गए बड़े सौदे वित्त वर्ष 25 में कंपनी की मदद करेंगे। इंफोसिस बोर्ड ने वित्त वर्ष 24 के लिए 20 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश और 8 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के विशेष लाभांश की सिफारिश की। बोर्ड ने रणनीतिक और परिचालन नकदी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 25-वित्त वर्ष 29 से अगले पांच वर्षों के लिए पूंजी आवंटन नीति की समीक्षा की और उसे मंजूरी दी।