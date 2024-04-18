scorecardresearch
Varun Beverages: 52-सप्ताह के निचले स्तर से 105% की तेजी, आगे क्या होगा?

कंपनी ने हाल ही में एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसने गोरखपुर में अपने नए प्लांट में कामकाज शुरू कर दिया है। गोरखपुर के इस प्लांट में सॉफ्ट ड्रिंक्स के अलावा फ्रूट जूस का भी उत्पादन किया जाएगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 18, 2024 13:12 IST
वरुण बेवरेजेज के शेयर एक साल में अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर से 105% चढ़ गए हैं
Varun Beverages के शेयर एक साल में अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर से 105% चढ़ गए हैं। ये FMCG स्टॉक, जो 20 अप्रैल, 2023 को 52 सप्ताह के निचले स्तर 687.50 रुपये पर आ गया था, लेकिन फिर से गुरुवार को शुरुआती सौदों में 1414 रुपये पर कारोबार कर रहा था। मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि वरुण बेवरेजेज को अगले तीन वर्षों में अपने भारतीय कारोबार के लिए 19% वार्षिक राजस्व वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है, तथा EBITDA मार्जिन स्थिर रहेगा, जो औसतन 23.7% रहेगा।

Also Read: Results: ICICI Lombard का मुनाफा (PAT) 11% बढ़कर 1919 करोड़ रुपये

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Abhishek
Apr 18, 2024