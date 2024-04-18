Varun Beverages: 52-सप्ताह के निचले स्तर से 105% की तेजी, आगे क्या होगा?

Varun Beverages के शेयर एक साल में अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर से 105% चढ़ गए हैं। ये FMCG स्टॉक, जो 20 अप्रैल, 2023 को 52 सप्ताह के निचले स्तर 687.50 रुपये पर आ गया था, लेकिन फिर से गुरुवार को शुरुआती सौदों में 1414 रुपये पर कारोबार कर रहा था। मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि वरुण बेवरेजेज को अगले तीन वर्षों में अपने भारतीय कारोबार के लिए 19% वार्षिक राजस्व वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है, तथा EBITDA मार्जिन स्थिर रहेगा, जो औसतन 23.7% रहेगा।

कंपनी ने हाल ही में एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसने गोरखपुर में अपने नए प्लांट में कामकाज शुरू कर दिया है। गोरखपुर के इस प्लांट में सॉफ्ट ड्रिंक्स के अलावा फ्रूट जूस का भी उत्पादन किया जाएगा।