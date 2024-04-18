scorecardresearch
Results: ICICI Lombard का मुनाफा (PAT) 11% बढ़कर 1919 करोड़ रुपये

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024 के लिए प्रति शेयर 6 रुपये का फाइनल डिविडेंड प्रस्तावित किया है। यह डिविडेंड भुगतान कंपनी की आगामी एनुअल जनरल मीटिंग में शेयरधारकों के अप्रूवल के अधीन है। प्रस्तावित फाइनल डिविडेंड सहित FY 2024 के लिए कुल डिविडेंड 11 रुपये प्रति शेयर है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 18, 2024 13:03 IST
ICICI Lombard ने अपने रिजल्ट पेश कर दिए हैं

 ICICI Lombard ने अपने रिजल्ट पेश कर दिए हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम (सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय- GDPI) वित्त वर्ष 2024 में सालाना आधार पर 17.8 फीसदी बढ़कर 247.76 बिलियन रुपये (24776 करोड़) रही है, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 210.25 बिलियन रुपये (21025 करोड़) थी। कंपनी की यह ग्रोथ इंडस्ट्री  की ग्रोथ 12.8% के मुकाबले अधिक है। फसल और जन स्वास्थ्य को छोड़कर, कंपनी की जीडीपीआई ग्रोथ 17.1 फीसदी थी, जो वित्त वर्ष 2024 में इंडस्ट्री   की ग्रोथ 14.8 फीसदी से अधिक थी।

लोम्बार्ड की जीडीपीआई ग्रोथ

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की जीडीपीआई ग्रोथ वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही (Q4FY2024) में 22 फीसदी बढ़कर 60.73 बिलियन रुपये  (6073 करोड़ रुपये)  रही, जबकि वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में यह 49.77 बिलियन रुपये ( 4977 करोड़ रुपये) थी। यह ग्रोथ इंडस्ट्रीस की ग्रोथ 9.5 फीसदी के मुकाबले अधिक है। फसल और जन स्वास्थ्य को छोड़कर, कंपनी की जीडीपीआई ग्रोथ वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 22 फीसदी रही जो इंडस्ट्री  की 13.8 फीसदी ग्रोथ के मुकाबले अधिक है।

वित्त वर्ष 2024 के लिए कंबाइंड रेश्यो

वित्त वर्ष 2024 के लिए कंबाइंड रेश्यो (संयुक्त अनुपात) 103.3 फीसदी रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023 के लिए यह 104.5 फीसदी था। 1.37 बिलियन रुपये (137 करोड़ रुपये )  के कैट (CAT) घाटे के प्रभाव को छोड़कर, वित्त वर्ष 2024 में कंबाइंड रेश्यो 102.5 फीसदी रहा है। वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में कंबाइंड रेश्यो (संयुक्त अनुपात) 102.2 फीसदी रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में यह 104.2 फीसदी था। कर पूर्व लाभ (PBT) वित्त वर्ष 2024 में 21 फीसदी बढ़कर 25.55 बिलियन रुपये (2555 करोड़ रुपये) हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 21.13 बिलियन रुपये (2113 करोड़ रुपये) था। जबकि कर पूर्व लाभ वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 21.9 फीसदी बढ़कर 6.98 बिलियन रुपये (698 करोड़ रुपये) हो गया, जो वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में 5.73 बिलियन रुपये (573 करोड़ रुपये) था।

वित्त वर्ष 2024 में कैपिटल गेंस

वित्त वर्ष 2024 में कैपिटल गेंस (पूंजीगत लाभ) 5.51 बिलियन रुपये (551 करोड़ रुपये) था, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 4.53 बिलियन रुपये (453 करोड़ रुपये) था। वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में कैपिटल गेंस 1.56 बिलियन रुपये (156 करोड़ रुपये) था, जबकि वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में यह 1.59 बिलियन रुपये (159 करोड़ रुपये) था। कंपनी का कर पश्चात लाभ (PAT) वित्त वर्ष 2024 में 11 फीसदी बढ़कर 19.19 बिलियन रुपये (1919 करोड़ रुपये) हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 17.29 बिलियन रुपये (1729 करोड़ रुपये) था। FY 2023 की दूसरी तिमाही में कर प्रावधान के उलट होने के प्रभाव को छोड़कर, कंपनी का कर पश्चात लाभ (PAT) वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही (FY 2024) में 19.8 फीसदी बढ़ गया।

वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही

वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में कर पश्चात लाभ (PAT) 18.9 फीसदी बढ़कर 5.20 बिलियन रुपये (520 करोड़ रुपये) हो गया, जो वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में 4.37 बिलियन रुपये (437 करोड़ रुपये) था। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024 के लिए प्रति शेयर 6 रुपये का फाइनल डिविडेंड प्रस्तावित किया है। यह डिविडेंड भुगतान कंपनी की आगामी एनुअल जनरल मीटिंग में शेयरधारकों के अप्रूवल के अधीन है। प्रस्तावित फाइनल डिविडेंड सहित FY 2024 के लिए कुल डिविडेंड 11 रुपये प्रति शेयर है।

