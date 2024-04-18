Angel One के Q4 रिजल्ट्स कैसे रहे? एक्सपर्ट्स ने बताई आगे की रणनीति

क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स लगातार आ रहे हैं। ऐसे में एक और कंपनी के नंबर्स आए हैं, जिसका असर स्टॉक में तेजी के तौर पर देखने को मिल रहा है। इस मल्टीबैगर रीटेल स्टॉक ब्रोकर ने धमाकेदार रिजल्ट्स दिए हैं। हम यहां बात कर रहे हैं ब्रोकिंग फर्म Angel One की। एंजल वन के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं? निवेशकों को अब इस स्टॉक में क्या रणनीति अपनानी चाहिए और इस स्टॉक के नए टारगेट क्या है?

advertisement

रिजल्ट्स

तो सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करते हैं। एंजल वन का नेट प्रॉफिट 31% उछाल के साथ 340 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पिछले साल कंपनी का मुनाफा 267 करोड़ रुपये का था। टोटल इनकम की बात की जाए तो 28% की तेजी रही और ये 1358 करोड़ रुपए रहा।EBITDA को देखें तो इसमें में 37% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये बढ़कर 530 करोड़ रुपए पर आ गया। जबकि पिछले साल चौथे क्वलार्टर में EBITDA ₹386 करोड़ रुपए रहा है। BSE की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक Q4 में एंजल वन का EBITDA Margin को देखें तो ये 39% है जबकि पिछले साल चौथे क्वार्टर में ये 46.7% था। यानि यहां कटौती देखने को मिल रही है।

Also Read: Marksans Pharma: इस देशी फार्मा कंपनी पर विदेशी निवेशक क्यों हुए बुलिश?

क्लाइंट बेस

क्लाइंट बेस की बात की जाए तो 22.2 मिलियन यानी 2.22 करोड़ पर पहुंच गया है। Angel One ने बताया कि चौथी तिमाही में कुल 2.9 मिलियन क्लाइंट जोड़े गए. इसमें तिमाही आधार पर 17.2% का ग्रोथ दर्ज किया गया. तिमाही आधार पर 14.3% और सालाना आधार पर 61.5% का ग्रोथ दर्ज की गई है। Angel One ने बताया कि भारत के टोटल डीमैट अकाउंट्स में उसका शेयर बढ़कर 14.7% हो गया है। तिमाही आधार पर मार्केट शेयर में 72 bps और सालाना आधार पर 266 bps का सुधार दर्ज किया गया। NSE Active Client में इसका मार्केट शेयर 15.0% है। इस कंपनी का ऐवरेज डेली टर्नओवर 44.4 लाख करोड़ रुपए का है।

स्टॉक में आगे के लिए कैसी रणनीति बनानी चाहिए?

अब बात करते हैं स्टॉक में आगे के लिए कैसी रणनीति बनानी चाहिए? इसके बिजनेस टुडे बाजार ने बात की Hensex Securities के AVP Research Mahesh M.Ojha से। उनका कहना है कि कंपनी के नंबर्स अच्छे रहे हैं। उन्होंने स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। उनका मानना है कि 2850-2860 के लेवल खरीदारी के हैं। साथ स्टॉप की लॉस की बात की जाए तो 2700 के लेवल दिए गए हैं और स्टॉक कहां तक जा सकता है? तो 3 महीने के अंदर 3000-3200 रुपए तक के टारगेट दिए गए हैं।